MLB／道奇教頭坦承 克蕭可能趕不上開幕戰

2019-03-05 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



克蕭（Clayton Kershaw）連9年為道奇先發開幕戰的設定出現動搖，雖然肩膀發炎的他已經重啟傳接球，看起來傷勢正在好轉，但當總教練羅伯茲（Dave Roberts）被記者問到克蕭是否可能趕不上24天後的開幕戰時，語帶保留地說，「這滿公正的。」

道奇3月29日新賽季首戰要在主場迎戰響尾蛇，大聯盟官網早就把克蕭名字掛進先發投手空格中，不過春訓一開始投球他就感到不對勁而關機數天，上周試圖恢復練投依舊感覺微恙，羅伯茲一開始向媒體解釋應該只是心理因素，後來改口證實有左肩發炎的情況。

羅伯茲堅稱克蕭的傷況穩定好轉中，「最主要是他有往正確方向前進，當他已經能上場比賽，就讓他去投。」

明天道奇休兵日，只有克蕭仍會維持訓練，羅伯茲說，「我今天沒看他丟得怎樣，但他下來後我有跟他說話，他感覺滿興奮的，有受到鼓舞，這對我們而言是好事。」

無論克蕭能否趕不上開幕戰，羅伯茲都對陣中的先發輪值深度感到信心，包含布勒（Walker Buehler）、柳賢振、希爾（Rich Hill）、前田健太等都是可用之兵，「克蕭的第一要事是做好準備，而且生理和心理都充滿信心，這比開幕戰陣容還重要多了。」