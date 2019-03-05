親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記二〇一八備戰馬拉松之遲來的感恩與回顧2019指宿油菜花馬拉松～八小時讓你玩好玩滿吃飽吃滿
健行筆記天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..【尼泊爾 藍塘-3】雪國
NBA林書豪當週精彩好球 (2月25日-3月3日)今日十大好球 (3月4日)

MLB／陳偉殷回主場2局失4分 教頭仍給肯定

2019-03-05 07:45聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天熱身賽第二度登板，先發對國民隊投2局失4分，連兩場都大量失分，不過總教練馬丁利（Don Mattingly）認為表現沒有看起來得糟，馬林魚靠著加洛威（Isaac Galloway）的再見安打，以9：8逆轉勝，陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷在第1局用3次飛球出局，讓對手三上三下，第2局開場就被鈴木清（Kurt Suzuki）敲出一壘安打，隨後又出現1次觸身球、2支安打，加上一次高飛犧牲球，丟掉2分，3局上陳偉殷續投，保送後又被連敲2安，包括辛默曼（Ryan Zimmerman）的二壘安打，以及鈴木清的第2安，再丟2分退場。

馬林魚今天回到主場迎戰國民，陳偉殷總計2局被敲5安，沒有三振、1次四壞保送、1次觸身球，丟掉4分，上一戰在客場則是對大都會先發1.1局失5分，防禦率24.30仍居高不下。

連兩場對同分區球隊都未能繳出好成績，陳偉殷表示：「我其實沒有因為對上誰而改變自己的投球計畫，雖然是同分區對手，彼此都很熟悉，但在春訓階段，我有自己的計畫要執行，也有地方想要調整，所以沒有太注意是對上誰，只是做自己該做的。」

總教練馬丁利表示：「對手讓他陷入麻煩，我們會看看發生什麼事，跟史陶德邁爾（Mel Stottlemyre Jr.，投手教練）討論一下，表現其實沒有看起來得糟，不過結果確實不是那麼好。」

馬林魚前段靠著布林森（Lewis Brinson）單場2支陽春砲追分，第6局一度攻下5分逆轉，9局上後援投手失2分，丟掉領先優勢，不過9局下葛瑞羅（Gabriel Guerrero）全壘打追平，加洛威再敲出逆轉再見安打，布林森春訓手感火燙，打擊率4成38，包括5發全壘打。

陳偉殷馬林魚

相關新聞

MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24

MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06

棒球／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

MLB／為華盛頓奪冠？哈波坦言口誤：現在要換新目標

2019-03-04 10:56

MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55

MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29

MLB／春訓賽2局送3K 達比修：生涯最佳狀態

2019-03-04 09:32

MLB／右外野首秀 林子偉中斷安打場次

2019-03-04 09:03

MLB／貨出去人進來 哈波球衣24小時賣破紀錄

2019-03-04 08:50

MLB／首扛二壘手 張育成無失誤再敲1安

2019-03-04 08:12

後援投手太強勢 造成大聯盟球賽品質崩壞

2019-03-04 07:00

MLB／天使想留楚奧特 擬提10年3.5億美元合約

2019-03-04 04:45

MLB／復出打擊又近一步 大谷翔平：目前均順利

2019-03-03 15:25

MLB／韋蘭德勤練變速球 頭號測試對象是卡諾

2019-03-03 11:59

MLB／適應美國玩法 菊池雄星減少訓練量

2019-03-03 10:16

MLB／巨人迷大吼馬恰多 每小時領186萬別三振

2019-03-03 08:30

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

2019-02-28 07:00

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／林書豪首先發手感冷 暴龍107:112加班吞敗

2019-03-04 09:49

林書豪轉戰暴龍後首發 求好心切卻患得患失

2019-03-04 10:07

NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17

NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32

NBA／伯加特將回NBA？ 傳勇士、76人有意爭取

2019-03-04 15:59

NBA／怒瞪對手遭驅逐出場 菜鳥楊恩喊冤

2019-03-04 15:00

NBA／林書豪先發未能建功 暴龍延長賽敗給活塞

2019-03-04 10:51

NBA／正式加盟公鹿 加索：盼助球隊奪冠

2019-03-04 15:58

NBA／哈登狂轟42分 火箭客場力壓綠衫軍

2019-03-04 09:26

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

NBA／衛少第四節大發神威 雷霆逆轉灰熊止連敗

2019-03-04 11:37

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

UBA／義守搶下最後四強門票 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

NBA／勒夫、克拉克森聯手飆分 騎士末節逆轉魔術

2019-03-04 11:09

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

NBA／快艇火力爆發轟垮尼克 領先湖人5場勝差

2019-03-04 10:52

MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55

NBA／胡德第四節飆21分 拓荒者客場擊敗黃蜂

2019-03-04 09:56

MLB／貨出去人進來 哈波球衣24小時賣破紀錄

2019-03-04 08:50

MLB／首扛二壘手 張育成無失誤再敲1安

2019-03-04 08:12

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29

棒球／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24

MLB／右外野首秀 林子偉中斷安打場次

2019-03-04 09:03

MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

NBA／巫師3人破20分 灰狼苦吞客場4連敗

2019-03-04 15:30

WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 10:54

MLB／春訓賽2局送3K 達比修：生涯最佳狀態

2019-03-04 09:32

中職／有機會進東奧？高志綱：當年也沒想到贏南韓

2019-03-04 15:57

MLB／為華盛頓奪冠？哈波坦言口誤：現在要換新目標

2019-03-04 10:56

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57

PGA／17洞吞致命柏忌 維傑辛無緣最年長冠軍

2019-03-04 12:49

UBA女籃／劉惠茹轟32分 台師大斷文化跨季60連勝

2019-03-04 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top