MLB／陳偉殷回主場2局失4分 教頭仍給肯定

2019-03-05 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天熱身賽第二度登板，先發對國民隊投2局失4分，連兩場都大量失分，不過總教練馬丁利（Don Mattingly）認為表現沒有看起來得糟，馬林魚靠著加洛威（Isaac Galloway）的再見安打，以9：8逆轉勝，陳偉殷無關勝敗。

陳偉殷在第1局用3次飛球出局，讓對手三上三下，第2局開場就被鈴木清（Kurt Suzuki）敲出一壘安打，隨後又出現1次觸身球、2支安打，加上一次高飛犧牲球，丟掉2分，3局上陳偉殷續投，保送後又被連敲2安，包括辛默曼（Ryan Zimmerman）的二壘安打，以及鈴木清的第2安，再丟2分退場。

馬林魚今天回到主場迎戰國民，陳偉殷總計2局被敲5安，沒有三振、1次四壞保送、1次觸身球，丟掉4分，上一戰在客場則是對大都會先發1.1局失5分，防禦率24.30仍居高不下。

連兩場對同分區球隊都未能繳出好成績，陳偉殷表示：「我其實沒有因為對上誰而改變自己的投球計畫，雖然是同分區對手，彼此都很熟悉，但在春訓階段，我有自己的計畫要執行，也有地方想要調整，所以沒有太注意是對上誰，只是做自己該做的。」

總教練馬丁利表示：「對手讓他陷入麻煩，我們會看看發生什麼事，跟史陶德邁爾（Mel Stottlemyre Jr.，投手教練）討論一下，表現其實沒有看起來得糟，不過結果確實不是那麼好。」

馬林魚前段靠著布林森（Lewis Brinson）單場2支陽春砲追分，第6局一度攻下5分逆轉，9局上後援投手失2分，丟掉領先優勢，不過9局下葛瑞羅（Gabriel Guerrero）全壘打追平，加洛威再敲出逆轉再見安打，布林森春訓手感火燙，打擊率4成38，包括5發全壘打。