棒球／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47 中央社 亞利桑那3日專電



「嗨嗨，我是Josh」，29歲的鄭毓倫白天是工程師，下班時製作棒球分析影片，只花了一年就在網路上累積高人氣，連美國職棒大聯盟（MLB）都注意到，邀請他採訪春訓。

「自媒體」時代，越來越多的網路紅人在自家客廳拍片，靠著創意與才華累積人氣，打開知名度，扭轉了以往傳統媒體的名人走紅模式。

外號「台南Josh」的鄭毓倫可說是棒球領域第一個爆紅的網路素人YouTuber。他的招牌開場白「嗨嗨」現在是PTT棒球版的流行語，YouTube頻道上擁有11萬訂戶，最熱門的一則影片觀看數76萬。

鄭毓倫2月28日在亞利桑納州梅薩（Mesa）接受訪問，他與大聯盟官方代表一起現身奧克蘭運動家的春訓基地，訪問球星之餘，他向中央社記者表示：「一年前我還只是一般球迷，沒想到現在可以訪問楚勞特（MikeTrout）。」

鄭毓倫的社群網站Instagram帳號tainanjosh上，一張與楚勞特肩搭著肩的照片，自己下了這樣的註解：「這張一定是合成的吧！？太扯啦！！！」用了4個驚嘆號。楚勞特效力洛杉磯天使隊，是美國大聯盟的頂尖外野手，年薪達新台幣10億元。

鄭毓倫住在台南，畢業於國立成功大學材料系，網紅之外的身分是工程師，平時在科學園區負責硬體的安裝工程。他一開始在YouTube頻道上製作抓娃娃機影片，最近一年才改做棒球內容。

他說，抓娃娃的影片太多人做了，想跟別人不一樣，於是想到另一項興趣—棒球。雖然平時在路上，普通人認得出他的不多，但在棒球界，他紅到連旅美球星看到，都會講上一句「嗨嗨」。

棒球迷百百款，欣賞球賽的角度各有不同，台南Josh特別著迷於美國職棒的數據分析。他說，美國職棒吸引人的地方就是提供各式各樣的科學化數據，看棒球不再只是看一種感覺，而是看得更深入、更專精。

台南Josh看美國職棒外，平常也是中華職棒的球迷，一如他暱稱上標榜台南，支持府城在地的統一獅。

台南Josh從一個普通球迷，逐漸變成網紅，到現在受到大聯盟官方邀請，第一次踏上大聯盟春訓基地，近距離與大咖球星面對面交談。他說：「一切都很不真實。」

鄭毓倫說，工作之餘大部分的時間都在看棒球文章，拍片只是想要跟他人分享而已，一切都是無心插柳，「做自己喜歡的東西，沒有什麼壓力，也沒有擬定什麼目標，挑自己喜歡的內容做」。

至於現在爆紅的開場白是怎麼來的，台南Josh解密：「一開始想說，影片要有一個開頭，其他YouTuber或偶像團體出來都有一個開場白，要跟人家有點不一樣，又不要太奇怪，就想到平時跟人家傳訊息時，開頭都會打一個嗨嗨。」空閒時全部都在看棒球，Josh目前沒有女朋友。

2001年世界盃是台南Josh愛上棒球的起點，記得當年「陳金鋒、張誌家打敗日本隊」，後來看中華職棒支持統一獅，因為喜歡打電動的關係，玩了美國職棒的遊戲，開始對大聯盟有興趣，因為佩卓馬丁尼茲（PedroMartinez）而成了波士頓紅襪的球迷。

台南Josh曾親身到美國近10個大聯盟球場，但是觀看春訓比賽還是第一次，印象最深的是，春訓期間球員都很樂意與球迷互動、回應簽名的要求，這是在例行賽看不到的場面。

鄭毓倫大學時代打快速壘球，守備位置是投手，如今從網紅又更上一層樓，親身向大聯盟球星討教球技，成了MLB在台灣的最佳代言人。

但過程中一度遇到挫折，台南Josh的影片最初沒有露臉，而是使用網路上的照片搭配自己的旁白，分析相關數據。

但照片版權受到大聯盟官方關切，2018年8月開始他改變方式，不用球星照片而是親自露臉來講解，沒想到反而人氣更旺。而他回顧這一段，在社群網站上寫下：「如果我去年遇到版權問題就停止做影片了，恐怕這輩子都沒有機會這麼靠近鱒魚（楚勞特）吧！」

問他棒球最迷人的地方是什麼，他說：「棒球沒有時間限制，而是回合制，投打之間的鬥智是最吸引人的地方。」