MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

天使「二刀流」大谷翔平目前處於手肘韌帶置換手術(Tommy John)復健期,這賽季「只打不投」,剛開始進行拋球打擊練習的他看得出休賽季期間也努力維持體態,天使官方推特上傳一段他穿緊身訓練衣和隊友一同做操的影片,要網友大谷的肌肉線條評分,除了獲得10分滿分的高評價外,還有人回應,「有了大谷哪需哈波?」

短片中大谷翔平和楚奧特(Mike Trout)等其他隊友正在場上拉筋伸展,上半身的貼身訓練衣秀出他的「小鮮肉」,手臂二頭肌和腹部線條無所遁形,也天使在官方推特上問道,「1到10分,評大谷看起來能有多魁梧?」

網友紛紛留下「10分,天啊,他看起來好性感」、「他是頭野獸」、「都是肌肉」等稱讚,甚至有人把他和另一位壯漢哈波(Bryce Harper)相比,寫著「這位是大谷還是哈波」、「有了大谷哪還需要哈波」。

不過也有網友出面酸「還是打不了季後賽」,或開玩笑地說「他唯一需要的是一個好髮型。」

大谷翔平的翻譯水原一平後來跟著入鏡,加入大谷、楚奧特的聊天陣容中,也有粉絲的他還被留言,「給我多一點水原的短片吧。」

On a scale from 1-10, how yoked is Shohei looking? #LAASpring pic.twitter.com/a957S6CEro