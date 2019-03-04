MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平。 路透 分享 facebook

天使「二刀流」大谷翔平目前處於手肘韌帶置換手術（Tommy John）復健期，這賽季「只打不投」，剛開始進行拋球打擊練習的他看得出休賽季期間也努力維持體態，天使官方推特上傳一段他穿緊身訓練衣和隊友一同做操的影片，要網友大谷的肌肉線條評分，除了獲得10分滿分的高評價外，還有人回應，「有了大谷哪需哈波？」

短片中大谷翔平和楚奧特（Mike Trout）等其他隊友正在場上拉筋伸展，上半身的貼身訓練衣秀出他的「小鮮肉」，手臂二頭肌和腹部線條無所遁形，也天使在官方推特上問道，「1到10分，評大谷看起來能有多魁梧？」

網友紛紛留下「10分，天啊，他看起來好性感」、「他是頭野獸」、「都是肌肉」等稱讚，甚至有人把他和另一位壯漢哈波（Bryce Harper）相比，寫著「這位是大谷還是哈波」、「有了大谷哪還需要哈波」。

不過也有網友出面酸「還是打不了季後賽」，或開玩笑地說「他唯一需要的是一個好髮型。」

大谷翔平的翻譯水原一平後來跟著入鏡，加入大谷、楚奧特的聊天陣容中，也有粉絲的他還被留言，「給我多一點水原的短片吧。」