MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



賈吉。 路透 分享 facebook 洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天春訓賽單場雙響，不過5局下的第2轟多了些幸運成分，因為這顆右外野方向的飛球最後是打在右野手手套上才彈出牆，形成助攻全壘打，讓賈吉賺到這發2分砲。

老虎右外野手雷耶斯（Victor Reyes）在1局下就已經看過賈吉的全壘打球飛過領空上方，5局下再次看到他揮出的飛球直衝全壘打牆，雷耶斯退到警戒區伸長手臂跳起來，沒想到卻將球「托」出全壘打牆，為賈吉接力演出全壘打，洋基教頭布恩（Aaron Boone）現場看到後形容，「這大概是史上飛行最低的全壘打。」

24歲的雷耶斯來自委內瑞拉，去年在老虎100場出賽，留下2成22打擊率，有一發全壘打。

大聯盟過去也見過「助攻全壘打」，像是去年6月海盜左外野手米道斯（Austin Meadows）和響尾蛇的比賽中，也用手套把球托出牆，送給培洛塔（David Peralta）一支2分砲，大聯盟官網「Cut 4」也列出最糗助攻，1993年遊騎兵的坎塞柯(Jose Canseco)連手套都沒有碰到球，還用頭將球頂成全壘打。

去年5月中職也發生全壘打助攻案，苦主是富邦悍將高國輝，沒能將球接進手套的他，反倒將猿隊王柏融的飛球彈到牆外，形成一發2分彈，更之前也有獅隊唐肇廷、誠泰COBRAS陳元甲有過先例。