MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天春訓賽單場雙響,不過5局下的第2轟多了些幸運成分,因為這顆右外野方向的飛球最後是打在右野手手套上才彈出牆,形成助攻全壘打,讓賈吉賺到這發2分砲。

老虎右外野手雷耶斯(Victor Reyes)在1局下就已經看過賈吉的全壘打球飛過領空上方,5局下再次看到他揮出的飛球直衝全壘打牆,雷耶斯退到警戒區伸長手臂跳起來,沒想到卻將球「托」出全壘打牆,為賈吉接力演出全壘打,洋基教頭布恩(Aaron Boone)現場看到後形容,「這大概是史上飛行最低的全壘打。」

24歲的雷耶斯來自委內瑞拉,去年在老虎100場出賽,留下2成22打擊率,有一發全壘打。

大聯盟過去也見過「助攻全壘打」,像是去年6月海盜左外野手米道斯(Austin Meadows)和響尾蛇的比賽中,也用手套把球托出牆,送給培洛塔(David Peralta)一支2分砲,大聯盟官網「Cut 4」也列出最糗助攻,1993年遊騎兵的坎塞柯(Jose Canseco)連手套都沒有碰到球,還用頭將球頂成全壘打。

去年5月中職也發生全壘打助攻案,苦主是富邦悍將高國輝,沒能將球接進手套的他,反倒將猿隊王柏融的飛球彈到牆外,形成一發2分彈,更之前也有獅隊唐肇廷、誠泰COBRAS陳元甲有過先例。

Aaron Judge had himself a Sunday with TWO dingers for the Yankees 😤 pic.twitter.com/n7rqwV5aEB