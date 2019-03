MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

賈吉春訓雙響砲。 路透 分享 facebook 重砲雲集的洋基去年以團隊267轟刷新大聯盟單季紀錄,貢獻者之一的「法官」賈吉(Aaron Judge)在今天春訓熱身賽單場雙響後大膽發言,洋基本季就可以打破去年立下的里程碑,重新改寫全壘打紀錄。

洋基今天分頭出擊,其中一場比賽以7:1大勝老虎,全隊合敲6支全壘打,賈吉和賈納(Brett Gardner)都挹注2轟,擔任開路先鋒的賈納認為,「我們今年會打更多轟,我預計我們火力會更旺盛,打下更多分。」

打線排在第2棒的賈吉也說道,「這支球隊完整又健康,我們將要打破去年刷出的紀錄,我們是支強隊,有很多打者可以揮出紮實的球,也有很多壯漢擊球就能打很遠,我們球隊已經上膛,準備好上陣。」

賈納雖然已經35歲,也不以長打火力見長,但仍在打線中扮演老大哥的身分,也會和主砲賈吉和史丹頓(Giancarlo Stanton)嗆聲,「我常常讓他們兩個難受,我告訴他們誰都可以敲50轟的,走著瞧。」賈吉笑著補充,「每次他單場雙響就會開始嘴砲,我一點都不意外。」

