MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



賈吉春訓雙響砲。 路透 分享 facebook 重砲雲集的洋基去年以團隊267轟刷新大聯盟單季紀錄，貢獻者之一的「法官」賈吉（Aaron Judge）在今天春訓熱身賽單場雙響後大膽發言，洋基本季就可以打破去年立下的里程碑，重新改寫全壘打紀錄。

洋基今天分頭出擊，其中一場比賽以7：1大勝老虎，全隊合敲6支全壘打，賈吉和賈納（Brett Gardner）都挹注2轟，擔任開路先鋒的賈納認為，「我們今年會打更多轟，我預計我們火力會更旺盛，打下更多分。」

打線排在第2棒的賈吉也說道，「這支球隊完整又健康，我們將要打破去年刷出的紀錄，我們是支強隊，有很多打者可以揮出紮實的球，也有很多壯漢擊球就能打很遠，我們球隊已經上膛，準備好上陣。」

賈納雖然已經35歲，也不以長打火力見長，但仍在打線中扮演老大哥的身分，也會和主砲賈吉和史丹頓（Giancarlo Stanton）嗆聲，「我常常讓他們兩個難受，我告訴他們誰都可以敲50轟的，走著瞧。」賈吉笑著補充，「每次他單場雙響就會開始嘴砲，我一點都不意外。」

Aaron Judge had himself a Sunday with TWO dingers for the Yankees 😤 pic.twitter.com/n7rqwV5aEB — YES Network (@YESNetwork) March 3, 2019