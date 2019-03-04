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MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

田中將大。 路透
田中將大。 路透
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前一場原定先發的比賽因雨取消，洋基日籍投手田中將大直到今天才迎接春訓第一場熱身賽登板，雖然第1局就遇到無人出局、三壘有人的麻煩，但最終投3局力保無失分、被敲1安打、2次三振的成績幫助球隊7：1擊敗老虎，也順利拿下勝投。

田中將大今年熱身賽面對的第1名打者，就被老虎隊卡麥隆（Daz Cameron）敲出越過中外野手頭頂的三壘安打，不過他連送2K，加上1次飛球出局，成功凍結跑者，田中將大表示：「我一開始就讓自己陷入麻煩，想辦法做好幾件事，才在那局逃過失分危機，算是額外收穫。」

接下來2局，田中將大都讓對手三上三下，前一場比賽被取消看來影響不大，田中將大表示：「接下來還有些地方需要調整，有幾球被打得很強勁，是我運氣好才沒失分，整體來說我想還是場好的先發。」

去年所有投超過150局的投手中，田中將大平均每次投球間隔26.1秒，排名第3久，他也反對大聯盟將限制20秒投球的新制度，不過今天投出的40球都未超時，其中有19球在還剩3秒時出手，有8球甚至在10秒以內出手。

田中將大表示：「我有特別注意投球時間，大聯盟正在春訓測試，新球季可能採用，如果真的發生，你不會希望自己毫無準備。」首次看著計時器投球，田中將大說：「一切都很順利，我今天非常投入，對我沒有不好的影響。」

田中將大大聯盟

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