MLB／春訓賽2局送3K 達比修：生涯最佳狀態

2019-03-04 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有。 路透 分享 facebook 第2場春訓熱身賽先發，達比修有找回昔日身手，2局投球未被敲出安打，還送出3次三振，另有1個保送，久未投出佳績的他賽後直說，「這是我生涯最佳狀態。」

小熊今天以13：4大贏白襪，不過更讓球隊開心的，應該是看到達比修有觸底反彈，今天他所投的27球中，有17球是好球，速球均速95哩，上一場讓他付出4個保送的變化球也重回崗位，變化球找回控球後此役製造出4次揮棒落空，退場後達比修到牛棚又練了15球，今天投球量已經拉到40球以上。

喊話要在新賽季展現樂觀心態的達比修有賽後說出「生涯最佳狀態」，讓美國記者們不解現在不過是春訓初期，達比修回應，「因為我現在就投到97哩，滑球也很好，指叉球也很好，是生涯中最佳的內容。」

去年和小熊簽下6年1.26億美元合約，達比修有因為手肘傷勢提前報銷，全季只投8場比賽，小熊也在加賽遭到釀酒人取代分區王座，最後於外卡戰敗給洛磯難堪地收尾賽季，達比修有希望今年能以健康的狀態做出貢獻，「我可以幫上點忙，如果我可以幫助球隊，代表我們可以贏下國聯中區和季後賽。」

小熊總教練麥登（Joe Maddon）樂見達比修有走出上賽季陰影，「只跟他的自信有關而已，現在朝正確方向建立，他生理上沒有問題。」