MLB／貨出去人進來 哈波球衣24小時賣破紀錄

2019-03-04 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



哈波。 美聯社 分享 facebook 超級球星哈波（Bryce Harper）的加盟，幫助費城人達到「貨出去、人進來」效應，從正式宣布加盟費城人起算，球衣銷售量打破所有運動員的開賣24小時銷售紀錄，費城人與哈波簽下的13年3.3億美元合約已經開始回收。

哈波成為自由球員後決定加盟費城人，球衣背號也從原本的34號改為3號，尚未在球場上締造紀錄，就已先立下新標桿，負責費城人球衣銷售的「Fanatics」網站表示，哈波的新費城人球衣，已打破史上所有運動員開賣速度最快紀錄，球衣售價為120美元（約新台幣3700元）。

不過「Fanatics」並未透露實際數量，僅表示，費城人相關產品目前銷售量跟去年同期相比增加了50倍，而費城球迷如果要去主場買哈波球衣，最快要等到美國時間3月9日的下午，也是哈波加入新球隊首次出賽的時刻。

費城人球團則表示，自從哈波加盟的消息傳出後，春訓售票增加了1萬張，而在加盟新聞出現後，球隊在24小時之內門票狂賣10萬張例行賽門票，費城人隊門票業務高級副總裁韋伯（John Weber）表示：「這太驚人了，我們從沒看過一天賣了這麼多票。」