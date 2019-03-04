MLB／首扛二壘手 張育成無失誤再敲1安

2019-03-04 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



張育成再度有安打表現。 擷圖自張育成臉書粉絲團 分享 facebook 效力印地安人的旅美小將張育成今天再度先發出賽，對皇家之戰打第7棒，繳出3打數1安打的成績，打擊率來到2成86，並在春訓首次擔任二壘手，至今已守過3個位置，教練測試新球季能否擔任「工具人」的意味濃厚，不過印地安人牛棚崩盤，最終以7：13敗給皇家。

前一場出賽對道奇敲出春訓首轟，張育成今天延續好手感，第1局就有機會上場打擊，並在2出局、三壘有人時，對先發投手艾利斯（Chris Ellis）敲出中外野一壘安打，帶有1分打點，幫助球隊在這局拿下4分，不過接下來分別在3局下吞下三振、5局下敲出滾地球出局，並在6局上被換下場。

張育成春訓至今出賽7場，除了一場代打後擔任指定打擊外，其餘6場有4場擔任游擊手、1場三壘手，以及今天的二壘守備工作，今天總計2次守備機會皆無失誤；張育成去年在小聯盟3A以游擊為主，兼練三壘，二壘則客串了9場，對這些守備位置不算陌生。

今年外界預期張育成有望卡位大聯盟三壘，不過在林多（Francisco Lindor）受傷後也傳出是遞補游擊手的人選，林多目前已開始進行打擊籠打擊練習，總教練法蘭柯納（Terry Francona）也表示目前復原進度良好。

印地安人在前2局就攻下7分，前4任投手也成功封鎖皇家，加起來僅被敲1安、無失分，不過第6局遇到亂流，被皇家打了11人次、攻下8分遭逆轉，兩任投手龐德斯（Brooks Pounders）、歐蘭（R.C. Orlan）各掉4分。