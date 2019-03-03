MLB／巨人迷大吼馬恰多 每小時領186萬別三振

2019-03-03 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



馬恰多。 美聯社 分享 facebook 教士隊球星馬恰多（Manny Machado）2月22日簽下10年3億美元（約合台幣93億1500萬）肥約後，今天首度在熱身賽亮相，對巨人之戰首打席揮出二壘方向高飛球出局、2局下獲保送，打完前3局退場休息；在場美國媒體形容，比起簽約造成大轟動，他穿上教士球衣首戰的表現平淡無奇。

馬恰多簽約時，合約總值打破自由球員紀錄，儘管已被哈波（Bryce Harper）的13年3億3千萬美元超越，平均年薪還是超出461萬美元以上。

教士今天在主場迎戰巨人，吸引5836人觀戰，馬恰多成為最大焦點，2局下再度走進打擊區時，有一名巨人球迷在場邊大叫：「你每小時賺6萬美元（台幣186萬），最好別被三振。」

教士去年戰績66勝96敗，在國聯西區5隊排名墊底、連續12年未進季後賽，不難想見這位26歲好手以後會承擔更大壓力。

馬恰多拖到大聯盟春訓開始才簽約，今天首場熱身賽擔任教士先發第2棒，回到過去在金鶯隊最熟悉的三壘守備，游擊手則是20歲超級新人塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）；教士總教練葛林（Andy Green）認為，不必擔心馬恰多的調整狀況，他的加盟對塔帝斯也有很大幫助，希望他好好指導這位明日之星。

馬恰多強調，往年春訓都要60到70個打數，今天報到時間較晚，接下來比賽要想辦法補回來，他說：「終於可以比賽了，也認識很多新隊友，感覺很好。」