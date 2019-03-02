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MLB／道奇錯失哈波是福是禍？看法兩極

2019-03-02 14:25世界日報 編譯組／綜合報導

道奇錯失哈波引起兩極看法。 世界日報
道奇錯失哈波引起兩極看法。 世界日報
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職棒大聯盟最大咖自由球員哈波（Bryce Harper）2月28日花落費城，一天前才呼籲洛杉磯道奇隊「快成交吧」（Close the deal）的洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）不禁扼腕怨嘆，然而企業報（The Press-Enterprise）運動版專欄作家亞歷山大（Jim Alexander）則認為，塞翁失馬焉知非福，道奇隊可能還應該「額手稱慶」。

亞歷山大在他的專欄批評「本地媒體人」觀點錯誤，似乎認定哈波是道奇隊拿下世界大賽的臨門一腳，而且絕不能讓哈波落入世仇舊金山巨人隊手中，所謂本地媒體人就是指普拉施克。亞歷山大指出，26歲的哈波實際上已在走下坡，而且有季後賽軟腳症，簽13年長約是把錢往水裡砸。

普拉施克在連續兩天的專欄指出，費城人隊早就放話會滿足哈波任何要求，然而哈波一直不爽快點頭，這代表哈波壓根不想去費城，他的拖拖拉拉連費城粉絲都看出來，一個脫口秀主持人罵哈波「可以下地獄」，一位粉絲叩應說很想對哈波吐口水。

普拉施克說，哈波家住拉斯維加斯，根本不喜歡東岸。洛杉磯往返賭城這麼方便，不選洛杉磯選哪裡？費城與華府這麼近，不如乾脆留在華府國民隊算了。道奇隊實在應該利用哈波這個心理弱點，加把勁與他成交。哈波想簽十年約？就給他十年約吧，反正道奇隊有的是錢。

普拉施克說，為什麼道奇隊連續兩年問鼎世界大賽都功敗垂成？球員失常與教練一時頭殼壞去固然是原因，但很可能就差一位像哈波這種好手。有哈波加盟，普拉施克幾乎要打包票，今年10月道奇隊篤定可以連續第三年打入世界大賽，而且冠軍有如囊中之物。

在巨人隊加入搶人大戰、而且願意簽十年約後，普拉施克更是急了。他表示，道奇隊可讓哈波落入其他28支球隊，就是不能讓他落入同在國聯（NL）西區死敵巨人隊之手，不單是面子掛不住，而且兩隊季賽經常碰頭。

普拉施克說，道奇隊與哈波可說是天作之合，道奇隊需要哈波這個臨門一腳，也只有道奇隊可讓哈波在盛年拿下世界大賽冠軍，彼此還在等什麼？

哈波最終投奔費城人隊，普拉施克非常失望，抨擊道奇隊「眨眼」（blink）。道奇隊董事長、總裁、棒球營運總裁、總教練一起飛往拉斯維加斯登門造訪哈波，最後空手而歸。道奇隊「大方」開價年薪4000萬元至4500萬元，但「小氣」只肯簽四至五年。

普拉施克氣呼呼說，道奇隊30年拿不到世界大賽冠軍，今年還好意思給道奇棒球場預訂停車費漲價。天使棒球場停車費只要十元，道奇棒球場卻高達25元。自從道奇隊2013年易主以來，粉絲一家四口消費已上漲31%達268元。普拉施克說，道奇隊對荷包看得很緊。五年來簽自由球員從未超過6000萬元，與現有球員續約亦未超過9300萬元。

亞歷山大對此有不同看法，提醒大家洛杉磯天使隊與普荷斯（Albert Pujols）十年合約的前車之鑑。他說，這種長約如果未能在開頭幾年拿下世界大賽冠軍，球星後面幾個「晚年」日子會很難過，基本是在浪費錢。

亞歷山大說，這種肥約使哈波很容易成為眾矢之的，只要表現一旦不佳，噓聲就來了。其實哈波上個球季在國民隊表現就不理想，經常漏接滾地球或暴傳、誤傳。哈波2015年獲選國聯MVP達到巔峰有42轟與99打點，上個球季34轟與100打點，令人憂慮的是他在季後賽打擊率只有.211。

哈波世界大賽
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