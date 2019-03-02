MLB／甩韓職視為工具的無奈 王維中美職再出發

2019-03-02 12:44 中央社 亞利桑那1日專電



王維中。 中央社 分享 facebook 26歲的左投手王維中去年風光登上南韓職棒，背後卻是被當「工具人」的無奈；他本季回到美國職棒，熱身賽首次登場就飆三上三下，宣示重返大聯盟的決心。

出身台東阿美族的王維中在旅美6年之後，去年回到亞洲，成為南韓職棒史上第一個台灣球員，加上俊俏的外型，受到兩國球迷高度關注。

不過他在韓職季中受傷，表現起起伏伏，年終繳出7勝10敗、防禦率4.26。

王維中今年重返美國，對於這個機會，他格外珍惜。他說：「很多球員都是在亞洲投出好成績，才能回到美國，我的狀況不太一樣，還是很高興可以再度回到大聯盟春訓。」

回顧去年的韓職經驗，王維中接受中央社記者訪問時，談到洋將身分的重擔，語帶無奈。

王維中說：「韓職的競爭力不會像美國這麼大，但身為一個洋將、一年合約的工具人，球隊對洋將的用法就是要投最長的局數，不能缺席每一場比賽。」

相對於在美國，球隊對於選手健康有較多的保護措施，在韓國職棒當洋將，沒有控制投球數量，「你能丟就要繼續丟，除非丟到受傷」。

赴韓之前的2017年球季，王維中在小聯盟擔任短局數的牛棚角色，出賽47場、投57局，到了韓職轉為先發，每場比賽負擔長局數，25場先發投141.2局。

從牛棚轉任先發，竟無縫接軌，吃下如此大量局數，王維中說，運動家的隊友聽了之後覺得不可思議，跟王維中說：「你的手現在還可以投球，真的滿厲害的」。

王維中2016年在小聯盟先發26場，只有1場投球數超過100球。但去年在韓職，近半數（12場）比賽投超過百球，有5場超過110球。

除了長局數的負擔，王維中也背負著期待的目光，受傷之後想要硬撐下去。

王維中說：「對我來說，去年壓力滿大的，畢竟是第一個台灣人去韓職，兩國的人都在看，會想要有好表現，有時候都是用撐的，後來真的沒辦法，如果再硬撐下去我現在也沒辦法打球。」

硬撐對傷勢沒有改善，也影響了表現成績。王維中說，在美國只要身體不舒服，都可以跟球隊溝通，就算自己覺得已經復原，球隊的態度都很謹慎，寧可拉長復健期，一再確認選手狀況之後才會放行。

歷經韓職洗禮，王維中加入運動家春訓時，一度傳出大腿拉傷的消息。但他前一天向中央社記者表示，沒有大礙，今天果然就在對科羅拉多洛磯的比賽上場，9局上賞給對手三上三下，包括一次三振。

至於這個球季的角色定位，王維中說，球隊目前還沒有明確安排，但與教練討論的時候，他向教練表示：「能上大聯盟的角色優先。」