MLB／爭哈波送自助餐式報價 3到15年任君挑選

2019-03-02 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



哈波。 美聯社 分享 facebook 超級經紀人波拉斯（Scott Boras）以「全自助餐（full buffet）」，形容哈波（Bryce Harper）所拿到的各隊報價，究竟菜色有多豐富？美媒曝光完整交涉過程，費城人的提案短則3年、多則15年，各種年限任君挑選，直到最後一次報價13年3.3億美元，才終於收下這位強打。

根據「費城NBC Sports」報導指出，哈波不只想要一紙總額破紀錄的合約，也希望可以確保自己能效力到40歲，費城人樂於開出長年限、低年薪的合約，他們曾提出15年合約，但平均年薪過低，未獲哈波點頭。

雙方持續交談，在巨人和道奇加入爭取行列後，費城人加速與哈波團隊交換數字，聽聞道奇開出平均年薪約4300萬到4500萬美元的4年合約後，費城人跟進提出平均年薪4000萬美元的3年合約，在巨人爭取態度轉趨積極後，費城人再開均薪3500萬美元的6到7年合約。

費城人的開價，至此已有3年、6至7年和15年三種版本，但沒有任何一種可以打動哈波；哈波提出的訴求包含兩大重點，合約中的保障薪資需達3.3億美元，讓他可以打破史丹頓（Giancarlo Stanton）的3.25億美元紀錄，但平均年薪也不能太低，魚與熊掌都不想放棄。

費城人一度將合約年限從15年下修為14年，藉此提高均薪，但仍未獲哈波青睞，費城人至此已經嗅到談判可能破局的味道，但就在當地時間周四早上，波拉斯來電表達有意再談，費城人也決心進行最後一次報價，提出13年3.3億美元，終於搞定這筆合約。