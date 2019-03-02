MLB／好友哈波簽13年合約 布萊恩最關心他的髮型

2019-03-02 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



從小一起長大的好友哈波（Bryce Harper）落腳費城，小熊球星布萊恩（Kris Bryant）還沒來得及道恭喜，先想到的是，「合約走完時，他已經39歲了，真是瘋狂。」屆時已經年近不惑的哈波會是什麼樣貌？布萊恩最關心的是他的髮型。

都來自拉斯維加斯的布萊恩與哈波，同在1992年出生，從小就是玩伴兼勁敵，兩人季外的時間時常一起出遊，也曾令小熊球迷有無限想像，盼望這對超級好友能在芝加哥攜手合作，但最終小熊並未出手爭取哈波。

布萊恩理解高層的操作，「看看我們的球員，我已經對目前的陣容超級滿意。」他表示，「我當然希望哈波能來這裡和我一起打球，但這最終沒有成真，但我為他拿到的合約感到開心，接下來就輪到我們來擊敗他了。」

談到哈波的驚人13年合約，布萊恩表示，「那是一段非常長的時間，我不知道那是不是我想要的，他到時已經39歲了，39歲耶！那真是太瘋狂了。」他大方恭賀好友，「自從他升上大聯盟後，他一直都是偉大球星之一，帶著滿滿的熱情與能量打球，面對各種問題都處理得很好，我很開心他拿到他應得的合約。」

13年後的哈波會有什麼不同？布萊恩忍不住笑說：「他現在有一頭很棒的髮型，我想接下來這段時間，他應該會有很多不同的髮型吧！」