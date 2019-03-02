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MLB／破哈波紀錄就看他？楚奧特：還沒想過

2019-03-02 07:59聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

波哈（Bryce Harper）收下13年3.3億美元合約，以大聯盟史上最大合約穿上費城人球衣，各界目光望向還要兩年球季才會成為自由球員的天使球星楚奧特（Mike Trout），關心屆時他的價碼將會飆到多高，楚奧特對此暫時興趣缺缺，他表示為哈波感到開心，「但我真的還沒想到這些事。」

儘管等待了117天，哈波終究盼到了一紙空降史上第一的超級合約，刷新由史丹頓（Giancarlo Stanton）在2014年所締造的13年3.25億美元紀錄；要說誰會是下一個紀錄保持人，長年成績都在美聯MVP票選居前段班的楚奧特，不作第二人想。

楚奧特今天來到春訓基地，面對媒體包圍，很清楚他們想問什麼問題，他回應：「你們（媒體）確實想了很多，我很感謝你們問我這些問題，但現在真的還不是考慮這些事情的時候，我還有兩年呢！」

楚奧特與天使之間還有兩年合約，年薪已達3325萬美元，他將在2020年季後成為自由球員，天使早將與他續約列為頭號任務，但各隊當然也虎視眈眈，盼望從市場上撈走這條肥美的「鱒魚」，其中也包括才剛大撒鈔票的費城人，由於哈波平均年薪「僅」2538萬美元，保有來年繼續在市場上操作的空間，而費城向來是楚奧特最愛的城市。

不談自己的未來動向，楚奧特大方談論哈波的新約，他透露已打了電話向哈波道賀，「我能理解他想在那裡打到退休，我不認為有人會想再經歷一次同樣的等待，所以我為他感到開心，也同樣為馬恰多（Manny Machado）和亞瑞納多（Nolan Arenado）感到開心，或許等待的時間比比預期更久，但我確信哈波現在很開心。」

楚奧特哈波天使
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