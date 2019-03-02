MLB／王維中春訓首登板投3上3下 救援成功入袋

2019-03-02 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王維中。 報系資料照 分享 facebook 效力運動家的台灣左投王維中首次在今年的春訓熱身賽登板，在9局上場關門，不僅讓對手三上三下，沒有安打、沒有保送，還送出1次三振，拿下救援成功，有個好的開始，也幫助運動家以6：3擊敗洛磯。

王維中是在9局上登板，取代亞歷山大（Tyler Alexander）投球，球隊以6：3領先擁有救援機會，面對首名打者達斯（Yonathan Daza）先讓他敲出游擊方向滾地球出局，接下來三振掉在7局開轟的麥克馬宏（Ryan McMahon），再讓2015年選秀探花羅傑斯（Brendan Rodgers）敲出左外野飛球出局，乾淨完成投球任務。

兩隊前三局以0：0戰成平手，4局下運動家靠著歐森（Matt Olson）在二、三壘有人的一壘安打先得2分，賓德（Chad Pinder）也在一、二壘有人時敲出二壘安打，再進帳2分，單局攻下4分，普洛法（Jurickson Profar）在6局下的2分砲則拉開分差。

王維中去年轉戰韓職NC恐龍隊，今年再度回到美職體系，獲得運動家大聯盟春訓邀約，也讓今年大聯盟春訓營滿滿「台味」，締造破紀錄的8名台將參與大聯盟春訓，多數都已在熱身賽亮相，在王維中今天登板後，就等遊騎兵黃暐傑加入。