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MLB／胡智為春訓調整3階段 江少慶重點在變化球

2019-03-01 17:17中央社 亞利桑那28日專電

台灣投手胡智為僅投0.1局就丟掉5分（右）。 美聯社
台灣投手胡智為僅投0.1局就丟掉5分（右）。 美聯社
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美國職棒大聯盟春訓熱身賽，台灣3名投手同日出賽，結果都挨打。加入印地安人的右投手胡智為說，投手的調整分為3個階段，一步一步來。江少慶春訓調整重點則是變化球。

克里夫蘭印地安人今天客場比賽，來到亞利桑那響尾蛇的基地。從坦帕灣光芒隊轉來、具大聯盟經驗的胡智為春訓第2場先發，面對6名打者，被敲4支安打、責失5分，只解決了一個出局數。

在印地安人系統待了8年的右投手江少慶則是在比賽尾聲上場，投1局挨4支安打，責失2分，但送出2次三振。

另一地的比賽，芝加哥小熊在主場迎戰奧克蘭運動家，同樣具有大聯盟經驗的台灣右投手曾仁和中繼上場，投0.2局被敲4支安打，責失6分。

這3名台灣投手單日成績加起來共2局，被打者敲12支安打，責失13分。台灣媒體標題出現了「打爆」、「台將落難日」等字眼。

不過春訓剛起步，投手與打者進入狀況的程度各有不同，越接近開幕賽的時候，投打之間的抗衡力道才會逐漸對等。胡智為在先發前一天受訪時正好提到，投手的春訓調整分為3個階段。

胡智為說：「目前狀況都在自己的掌握當中。春訓調整分為前期、中期、後期。前期是把自己的控球、位置投出來，之後按照進壘位置、尾勁、球速的順序，慢慢建立起來。」

胡智為是來自台中的棒球好手，今年25歲，旅美進入第7個球季，印地安人隊是他效力的第3支隊伍，在光芒隊的後2季曾在大聯盟出賽。

胡智為最初效力明尼蘇達雙城，前2年有台灣投手羅國華同隊，後來在光芒一個人打拚，今年轉來印地安人，與江少慶、朱立人、張育成同隊參加大聯盟春訓，有網友暱稱這隊應稱為「克里夫蘭台灣人隊」。

胡智為說，有其他3位台灣人一起，感覺像是溫暖的大家庭，而先前一路走來雖然單打獨鬥，但到哪裡都遇到很多熱心的台灣人幫忙，非常感激。

胡智為目標搶進開季25人名單，希望在大聯盟打一整年。目前連2場擔任先發角色，但他並不設限，「我的身體已經做好準備，球隊給我的任何角色都能勝任」。

江少慶的招牌武器是縱向下墜的快速球，能製造較多的滾地球出局，因此獲得了「王建民二世」的外號。

江少慶說：「春訓的調整重點是變化球，加強滑球、曲球、變速球，搭配自己原本具有優勢的直球，希望能夠提高三振率。」

江少慶旅美之路一開頭並不順遂，歷經開刀復健，但近年逐漸投出實力，在1A締造無安打比賽、2017年世界棒球經典賽漂亮壓制大聯盟等級的荷蘭隊。美國媒體在春訓前評估，去年達3A層級的江少慶有機會在本季升上大聯盟。

江少慶今年球季目標是「身體健康，打滿一整個球季」，當然希望今年站上大聯盟的殿堂，但不會想太多，而是「把自己的實力作足，讓球隊看到我的實力」。

大聯盟胡智為江少慶
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