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MLB／哈波加盟效應 費城人奪冠賠率飆高

2019-03-01 11:26聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

根據「Bet Online」紀錄，在哈波加入前，費城人拿下世界大賽冠軍的賠率是1...
根據「Bet Online」紀錄，在哈波加入前，費城人拿下世界大賽冠軍的賠率是1賠13，哈波加入後馬上躍升為1賠9。 美聯社
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哈波（Bryce Harper）的加盟對費城人隊戰力是一大提升，從賭盤賠率就可即時反應，根據「Bet Online」紀錄，在哈波加入前，費城人拿下世界大賽冠軍的賠率是1賠13，哈波加入後馬上躍升為1賠9。

自從哈波升上大聯盟後，從2012年至今7個球季，國民隊有4次以分區戰績第一之姿進入季後賽，費城人上次打進季後賽則要追溯到2011年，也是最近一次拿下分區王座。

不過在今天美國媒體報導，哈波將以13年3.3億美元合約加盟費城人後，費城人不僅奪冠賠率提升，拿下國聯東區戰績第一的機率從1賠3上升到1賠2.25，而在季後賽拿下國聯冠軍的賠率則從1賠8變成1賠4，費城人進入季後賽的賠率則是1賠2.5變成1賠1.8。

費城人去年拿下80勝，根據賭盤預測，有了哈波之後，費城人本季的勝場數將是89.5場，而曾拿下2015年MVP的哈波，今年重新拿下這座獎項的賠率則是1賠4。

費城人去年在8月中一度站上分區榜首，但9月28場比賽僅贏了8場，老闆米道頓（John Middleton）因此下定決心砸錢補強，在今年一月中與哈波會面之前就表示：「我們打算花大錢。」

費城人哈波國民
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