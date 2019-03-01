MLB／哈波4月3日對國民首戰 薛則期待交手

2019-03-01 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



哈波(左)與薛則有不錯交情，但未來在場上要成為對手了。 歐新社 分享 facebook

拒絕了國民提供的10年3億美元，哈波（Bryce Harper）將以打破美國職業運動紀錄的13年3.3億美元合約轉戰費城人，國民隊對於留不住哈波已有心理準備，接下來將準備今年要對上他19次，新球季首戰就是4月2日費城人作客華盛頓國民球場。

哈波生涯前7年都效力國民隊，有6年入選明星賽，2015年更奪下國家聯盟MVP，出賽927場，累計610得分、922安打、184轟、521打點，打擊率2成79，新球季要對上曾是陣中最強打者的哈波，國民王牌投手薛則（Max Scherzer）說：「嘿，總是要碰到的，這會很有趣。」

哈波自2010年被國民隊以第一指名選中，效力期間國民沒能拿下世界大賽冠軍，不過自2012年哈波升上大聯盟以來，國民有4度拿下分區冠軍，但季後賽都在國聯分區系列賽止步；去年球季中國民試圖跟哈波延長合約，不過他決定跳入自由球員市場，挑戰歷史級大約。

去年哈波在明星全壘打大賽演出瘋狂逆轉秀，在國民主場球迷面前成為隊史第一位贏得全壘打大賽冠軍的打者，今年哈波確定穿上不同球衣，如果在費城人的年合約能順利走完，未來13年雙方將有247場交手機會。