MLB／30歲後無意投身FA 哈波拒道奇瘋狂報價

2019-03-01 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

哈波（Bryce Harper）前進費城，道奇和巨人成為落敗的一方，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）透露有其他球隊開價平均年薪達4500萬美元的短約，但未獲哈波青睞，媒體隨後指出這支球隊正是道奇。

大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，道奇提出4年合約，平均年薪約4500萬美元，雖無法讓哈波刷新最大合約紀錄，但可改寫史上最高均薪，且可在30歲的巔峰年紀再次投身自由市場。此外，巨人的最終報價則傳為12年3.1億美元。

消息指出，費城人陣營從上周開始覺得得標哈波的情勢樂觀，他們並不擔心道奇提出的短約，但最畏懼巨人可能加碼合約成功攔截。

波拉斯接受洛杉磯時報訪問時透露，「道奇就像多數球隊一樣，他們對哈波有強烈的興趣，但也很聰明，他們的策略是提出強而有力的短約。」

近一個月來，道奇爭取哈波的態度轉趨積極，提出年薪達4500萬美元的合約，這將讓他大幅超越由響尾蛇投手葛蘭基（Zack Greinke）所保持的3430萬美元平均年薪紀錄，但始終未動搖哈波想要最長合約的意志；波拉斯對此回應，「哈波無意在30歲時再次投入自由市場。」