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MLB／合約紀錄被哈波改寫 史丹頓：這是好事

2019-03-01 09:07聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

史丹頓樂見自己史上最大合約紀錄被哈波刷新。 美聯社
史丹頓樂見自己史上最大合約紀錄被哈波刷新。 美聯社
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「MLB史上最大合約」的頭銜，以後將跟著哈波（Bryce Harper）的名字一塊出現，這塊招牌的「前主人」史丹頓（Giancarlo Stanton）樂見紀錄被刷新，「我認為這是好事，對哈波、對費城來說都是。」

哈波今天確定與費城人完成一紙13年3.3億美元合約，突破史丹頓在2014年與馬林魚續約所簽的13年3.25億美元，「空降」大聯盟史上最大總額合約。

史丹頓恭賀哈波拿到大約，「我從沒擔心過這件事，我知道這遲早會被改寫，這一點都沒關係。」他也提到，儘管今冬自由市場冷清已久，但最終球員陸續拿到想要的合約，「這幾天就有三張超過2.5億美元的合約，這是好事，或許等待時間比預期更長，但最終都完成了。」

除了哈波的13年巨型合約外，馬恰多（Manny Machado）也在本周稍早與教士完成10年3億美元合約，洛磯亞瑞納多（Nolan Arenado）則是提前續約，與球團達成8年2.6億美元協議。

相較於曾邀馬恰多到球場作客，洋基對哈波始終興趣缺缺，但今天簽約消息傳來，仍在洋基春訓基地引起話題，35歲老將賈納（Brett Gardner）就說：「今年是我在大聯盟的第12年，想到這點，13年真的是很長一段時間。」洋基教頭布恩（Aaron Boone）則說：「很有趣，我猜平均年薪降低，是因為年限拉長吧！但總之我很開心他不在我們這個聯盟。」

哈波洋基史丹頓
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