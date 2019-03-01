MLB／克蕭重啟練球 趕不趕得上開幕戰有疑問

2019-03-01 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



克蕭的調整進度能否趕上開幕戰先發，卻也浮現問號。 美聯社 分享 facebook

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）左肩拉警報，暫停練投近1周後，今天重新展開傳接，終於讓球團盼到好消息，總裁弗里曼（Andrew Friedman）透露，「事情正朝正確的方向發展，這是好事。」但克蕭的調整進度能否趕上開幕戰先發，卻也浮現問號。

克蕭早已獲欽點連續9年接下開幕戰先發，但上周五起卻傳出調整狀態有異，起初教練團認為是「心病」，本周又改口可能是左肩發炎，但克蕭遲遲未進行檢查，而是決定等到今天練球後再行評估。

讓全隊上下都繃緊神經的簡單傳接，恐怕也只能克蕭才辦得到。克蕭今天與體能教練麥丹尼（Brandon McDaniel）進行傳接，投手教練哈尼卡特（Rick Honeycutt）就在一旁緊盯，練球結束後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，克蕭今天的練投狀況令人振奮，「他說他已經比周一時感覺好多了。」

弗里曼也提到，「克蕭的狀況已比一周前好很多，那是好事，現在還在春訓初期，我們還有一些時間，今天進展順利，我確定他明天會拿起球繼續練習。」自從傳出傷情後，克蕭始終不曾接受媒體訪問，今天也同樣由教練與總裁「代打」。

「停機」近一周後，克蕭為開幕戰先發備戰的調整進度可能因此延滯，但道奇不怕他趕不上，只怕他太著急，弗里曼表示，「我想最大的問題是，他絕對不是這個世界上最有耐心的人。」他也說，「目前最具挑戰的事，是要讓克蕭慢慢來、保持耐心。」

克蕭何時重返投手丘練投，目前仍無時間表，道奇也未預期何時將決定開幕戰先發是否換人，弗里曼表示，「這些問題真的都還沒有答案，我們只能過一天算一天，持續找出辦法。」