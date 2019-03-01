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MLB／拒4500萬美元年薪 哈波只要最長合約

2019-03-01 08:10聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

曾被小道消息點名為哈波（Bryce Harper）不想去的城市，費城如何在這場爭奪戰中勝出？他的經紀人波拉斯（Scott Boras）還原關鍵原因，「哈波希望在接下來生涯只效力一支球隊，所以目標是盡可能拿到最長的合約。」費城人憑藉著一紙13年合約，在最終回合擊敗巨人與道奇。

哈波的動向拖了一整個冬天，終於在今天塵埃落定，他選擇費城人所提供的13年3.3億美元，以大聯盟史上最大合約風光前進「兄弟友愛之城」。

費城人這方還未證實消息，但波拉斯已先一步接受紐約郵報訪問，談到費城人勝出的關鍵，他表示哈波希望接下來生涯只效力一支球隊，所以目標正是幫他弄到一紙最長合約，「簽下一張能讓球員打到37、38、39歲的合約，在這個年代並不容易。」

波拉斯指出，費城人老闆米道頓（John Middleton）兩度前往拉斯維加斯拜訪哈波，不僅展現誠意，也掛保證團隊薪資將維持在聯盟前5，打造具有競爭力的球隊，同樣吸引了哈波點頭加盟。

這紙合約不僅包含拒絕交易條款，也無任何選擇權，且據傳由哈波所提出，表達想在費城待到2031年的強烈意志，屆時他的年紀已經逼近39歲。然而從另一個角度來看，哈波的平均年薪較低，且無法拒絕交易，也將讓他在交易市場上有不錯的行情。

波拉斯透露，「有球隊開出平均年薪達4500萬美元的短年限合約，我們有各種選擇。」接受費城人開出的合約，哈波所領到的平均年薪「僅」2538萬美元，但波拉斯強調，著眼於合約長度、對球隊眼前與未來的承諾，他仍決定挑選年限最長的合約，「為了拿到更長的合約年限，你就必須放棄一些東西。」

國民曾在季中開出10年3億美元延長合約，未獲哈波點頭，費城人卻以一紙13年3.3億美元合約打動哈波，除了合約年限外，差異之處還包括延遲付款與否，費城人將在13年內付完全額，國民開出的合約中卻有1億美元將一路付到哈波62歲時。

哈波費城人國民
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