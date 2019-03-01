MLB／胡智為、江少慶失血 印地安人遭響尾蛇痛咬

2019-03-01 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



印地安人今天台將野手休兵，胡智為、江少慶同場登板，擔任先發的胡智為僅投0.1局丟掉5分，因球隊一度逆轉而無關勝敗，江少慶在8局下登板，投1局失2分，球隊最終也以7：10敗給響尾蛇。

印地安人在1局上取得3：0領先，胡智為1局下登板被連敲2安，加上一次觸身球保送，無人出局就製造滿壘危機，再被沃克（Christian Walker）敲出二壘安打，丟掉3分，雖然對蘇薩（Steven Souza Jr.）送出三振，不過又被凱利（Carson Kelly）敲出二壘安打，在教練第三次喊暫停時退場，留下的兩個跑者最終也回到本壘得分。

胡智為連兩場春訓先發都掉分，2月25日春訓首戰同樣對響尾蛇，投2局，被敲出4支安打、1次保送，掉3分，吞下敗投；今天則僅取得1出局，被敲4安、1三振，丟掉5分，防禦率飆升到30.86。

江少慶登板時印地安人處於7：8落後，面對第一名打者送出三振，不過接下來被連敲兩安，雖然靠著滾地球抓到第二個出局數，不過托馬斯（Yasmany Tomas）的一壘安打讓他丟掉2分，最終投1局被敲4安，另有2次三振。

拉米瑞茲（Jose Ramirez）在首局敲出春訓首安，並敲回全隊第一分，4局上的三分砲更一度幫助球隊取得7：5領先，不過5局下印地安人中繼葛林（Justin Grimm）、希利（Dalbert Siri）合計丟掉3分，讓出領先。