MLB／13年3.3億美元且無逃脫權 哈波前進費城

2019-03-01 06:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



哈波刷新自由市場合約紀錄。 路透 分享 facebook 強打哈波（Bryce Harper）新球季將穿上哪隊球衣，答案終於揭曉，他即將與費城人完成13年3.3億美元（約新台幣101.7億元）合約，大聯盟史上最大合約紀錄的紀錄保持人，將從「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）換成哈波。

哈波在自由市場上觀望了一個冬天，終於決定新東家，雖未達他一心盼望的「4字頭」總額，但拿到一紙13年3.3億美元合約，總額超越上周馬恰多（Manny Machado）剛與教士簽下的10年3億美元，再度刷新北美職業運動史上最大自由球員合約紀錄，也突破史丹頓在2014年與馬林魚續下的13年3.25億美元價碼，登頂大聯盟史上最大合約。

哈波的合約尚待體檢通過才會正式生效，費城人目前並未證實合約，但多方消息指出，這份合約中不僅附帶有哈波的拒絕交易條款，也無任何選擇權，這意味哈波走完這紙合約，在費城待到2031年的可能性極高。

此外，費城人將這紙合約從10年加碼為13年，總額雖驚人，但平均年薪也因此下修為約2540萬美元，這將幫助費城人來年繼續追逐其他超級球星，首要目標預料將相準楚奧特（Mike Trout）。

哈波追逐戰中的最終競爭球隊，還包括巨人、道奇等隊，據傳還有開出平均年薪達4000萬美元短約的球隊，費城人開出的合約平均年薪居於弱勢，球團從上周開始逐漸有信心將得標哈波，認為他將選擇檯面上的總額最大合約，最終於今天盼到好消息。