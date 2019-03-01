傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

克蕭（Clayton Kershaw）是道奇今年表定的開幕戰先發投手，已經連九年獲得如此榮耀，然而過去三年因為肩傷和背傷而從沒投滿一整季的他，來到今年春訓又再次受阻，不僅開幕戰先發的任務有可能變卦，他日後的投球表現和生涯後半段的前景都開始受到不少質疑。從克蕭去年的成績來看，他已不再聯盟裡前五強的投手，倘若接下來他的身體難以保持長期健康、球威持續下滑，他將有可能步入洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）、水手昔日王牌赫南德茲（Felix Hernandez）、紅雀名將韋恩萊特（Adam Wainwright）等人的後塵，失去他在大家心目中「頂級投手」的印象跟定位。

江山代有人才出，克蕭在叱吒風雲10年之後，終於在2019年已不再被列入頂尖投手之林，讓人不禁感嘆時光之飛逝與世事的變幻無常。 2018 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

克蕭從上週起練投時就感覺左臂狀況不佳，後來被診斷出有發炎狀況，本週稍早不適感依舊，因此總教練羅伯茲（Dave Roberts）決定給他更多的休息時間，同時持續用傳接球練習來測試其手臂狀態。目前道奇沒有為克蕭安排核磁共振的詳細檢查，僅用藥物去減緩其左臂發炎情形。如果克蕭近年的傷痛史沒有那麼豐富，那春訓之初的一點挫折其實並不會吸引到太多注意，也不會引發眾人的擔憂。不過現在的克蕭早已不復他生涯初期耐投且投球數據無人能高攀的絕佳狀態，任何身體不適和訓練挫折都會遭到放大檢視與分析解讀。

即將滿31歲的克蕭，去年球季結束時原本有機會成為自由球員，但由於他對道奇的意義非常非凡，加上他上個賽季的數據仍超出聯盟平均水準很多，所以道奇仍然以一張三年9300萬美金的新約將他留下來。即便如此，假設克蕭去年拒絕了上一張合約的球員選擇權後，沒有跟到期續約，反而直接挑戰自由球員市場，執意要加入非道奇的球隊，他有非常高的可能性沒辦法爭取到比現有合約更好的長度及條件。

克蕭的市場行情跟看好度之所以大大減少，首要原因當然是從文章一開始就一直提到的受傷問題。受傷風險毫無疑問會影響球員的身價和未來性，而棒球選手的受傷風險是高是低，一個很容易參考的指標就是他過去的傷病史。過去受傷次數愈多的球員，未來受傷的機率也會隨之增加。克蕭生涯前期不是沒有受傷，但都是輕微的小傷，並沒有讓他錯過太多出賽。不過從2014年後，克蕭的下背部、臀部、左肩接連出現狀況，受傷頻率大幅提高，致使他在近三個球季平均每季只能繳出比160局多一點的工作量，相比於生涯前期動輒230局的投球局數，銳減明顯，而大量的傷勢，也提高了他未來再次躺進傷兵名單的機率。

克蕭在春訓期剛開始手臂就出了問題，目前只能旁觀而無法下場練投。 路透 分享 facebook

再來要考量的是受傷部位。雖然克蕭的左手肘沒有什麼問題，但他多年來反覆發生狀況的部位是下背部椎間盤，這個部位對投手生涯的破壞力，不亞於嚴重的肘傷或肩傷。下背部椎間盤的問題對一般非職業運動員、非勞力工作者的大眾而言，不太會影響工作表現，但對需要運用大量下半身力量和身體軸轉的職棒投手來說，就是個棘手的難關。下背部椎間盤受傷會造成下背部的痛感，連帶導致腿部無法有效施力。儘管克蕭至今還沒有面臨需要動手術以解決該問題的窘境，但如果日後下背部傷勢再復發，必須得透過動手術根治，克蕭的投球生涯可能就此一去不復返，因為過去動下背部、脊椎相關手術的投手，能回到賽場上的已經算少數，遑論回來後還能恢復過去身手的人，更是鳳毛麟角。

或許也是由於近年傷勢的關係，克蕭上個球季的球威、球路主宰力都明顯退步，這是第二個拉低他未來價值的因素。縱使帳面成績看起來還算不錯，克蕭去年還是在161.1局的投球中繳出2.73的防禦率，但事實上，2.73這個數字已是其2010年以來的新高。此外，克蕭的速球均速（90.9英里）和K/9值（8.6）皆大幅衰退，速球均速比2017年掉了將近兩英里，這個降幅可說是非常驚人，而K/9值亦寫下他自菜鳥年後的新低。

克蕭生涯逐季的速球均速變化，球速單位為英里。 分享 facebook

克蕭上個賽季的速球均速隨著賽季進行下滑。9月份時，也就是他速球均速最慢的一個月份（90.6英里），他只繳出3.89的自責分率和7.5的K/9值。球速下滑，逼使克蕭愈來愈倚賴他的變化球種，去年他的滑球就佔其總投球數的42％，比直球41％還要多，幾乎是把滑球當作比直球還重要的球種。

克蕭生涯逐季的速球跟滑球比例變化。 分享 facebook

有趣的是，若檢視克蕭速球和滑球的球速和位移變化，會發現克蕭的速球變得愈來愈無力（速度降、位移減少、尾勁變差），但滑球卻變得愈來愈剛猛、愈來愈像速球（速度增、位移減少）。去年，克蕭的速球跟滑球，不管在均速還是位移幅度的差距，都達到他生涯最接近的時刻，全聯盟也只有李察茲（Garrett Richards）的速球跟滑球，比克蕭更相像。

克蕭生涯逐季的速球跟滑球球速變化。 分享 facebook

滑球變得愈來愈像速球，算是一則以喜、一則以憂。憂的是，由於位移幅度變小，所以讓打者揮空棒的能力變差，克蕭的三振頻率因此下滑；喜的是，因為跟速球愈來愈像，但位移角度本質上還是不同於速球，因此製造了很像是卡特球的效果，打者就算打得到球，往往也打不好，所以克蕭製造滾地球的能力有所上升。

克蕭生涯逐季的滾地球率變化。 分享 facebook

可以看到他的滾地球率在2017年達到低點，但2018年因為速球跟滑球性質的變化，使得滾地球率止跌之外，還大幅回升。

克蕭生涯逐季的三振率變化。 分享 facebook

反觀克蕭的三振率就在2018年如自由落體般陡降。

上面看到的配球策略和球路性質的轉變，都可視為克蕭為了適應老化且受傷過後的身體、下滑的球速，所做出的改變。就如同沙巴西亞近五年從速球派強投，轉型成軟球派的控球投手，克蕭也在進行投手身份的演化，未來他如果想避免成績更明顯的退步，就得持續在配球策略和球路性質上做調整。除此之外，根據美國生物力學專家和前專業棒球傷病寫手凱洛（Will Carroll）的說法，克蕭的投球機制從生物力學的角度來看頗有瑕疵，倘若他能針對落地腳的腳尖方向角度進行改善，就能提高其投球釋放力量的效率，不僅可使投球表現進步，亦能進一步減低他受傷的發生率。

不過不管克蕭他花費多大的心力優化投球機制、加強身體的協調性、調整配球策略、甚至是增加其他球種，他永遠無法抵抗的就是身體的老化以及長期大量投球所造成的身體磨損。從2008初登板到去年球季結束（包含季後賽），克蕭已累積2248.1局投球，用球數則達到34107顆。根據統計，大聯盟過去30年來，在滿31歲前投比克蕭更多局數的投手（包含季後賽），就只有沙巴西亞和赫南德茲這兩人，無巧不巧，近年來大家最熟知、球威跟成績從30歲之後就劇烈退步的名投，正好也是沙巴西亞和赫南德茲。

克蕭在未來的衰退狀況應該會越來越明顯，不過他在過去的3次勝投王、5次防禦率王、3座賽揚獎等豐功偉業，已足以讓他的寶兒女長大後感到無限光榮！ 2018 Topps Bunt 球員卡 分享 facebook

克蕭不僅31歲前的工作量跟他倆類似，還具備比他們更豐富的傷病史，怎麼看都很可能步入類似的生涯軌跡。當然，沙巴西亞比起現階段還沒有找到合適轉型模式的赫南德茲，晚期慢慢謝幕的姿態顯得優雅許多，最近三個球季都繳出堪用的投球內容。克蕭接下來的生涯會比較接近沙巴西亞式的走向，還是赫南德茲式的掙扎，仍值得觀察。

但克蕭徹底主宰大聯盟投手丘的時代應該可以說是過去了，從去年起他就不是聯盟裡前五強的先發投手，假使今年他沒辦法繳出至少150局、防禦率3.00左右的投球內容，他很可能還得被排除在前10強之外。美國專門報導大聯盟的電視網——大聯盟聯播網（MLB Network），每年都會在季前選出各個位置的前10強球員，去年季前，克蕭還是先發投手類別的第1名，但來到今年，他卻快速滑落到第7位。若你問我這份排名下個年度的樣貌會是如何？我會說應該找不到克蕭的名字。