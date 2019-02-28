MiLB／張景淯赴水手小聯盟春訓 稻江獻祝福

2019-02-28 15:01 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／台北報導



張景淯（左）與稻江學院校長張淑中（中）及棒球隊黃嘉育總教練（右）合影。 稻江學院／提供 分享 facebook

稻江大學棒球隊投手張景淯同學，2018年簽約加盟美國職棒大聯盟西雅圖水手隊，今年展開第一次旅美球季，在赴美國報到，臨行前由校長張淑中接見，並加以勉勵關心，張景淯也向張淑中校長承諾，未來會秉持稻江精神，為學校、為台灣爭光。

張景淯擁有191公分的挺拔身高與略帶帥氣的青澀臉龐，精湛球技，受到許多師生的讚賞與肯定。今年1月上旬，張校長特別在校內召集師生舉行歡送茶會，為張景淯祝福與送行。

張景淯目前就讀於稻江學院休閒遊憩管理學系，他的棒球實力堅強，過去參加國內大賽屢獲佳績，並多次榮獲最佳投手獎；張景淯除了優秀的身材條件外，更擁有「左投」優勢，最快球速達 147公里。

張景淯前往美國職棒大聯盟受訓，將是繼我國武昭關、郭泓志、王建民、高國輝、蔣智賢、陳敏賜等知名棒球明星，成為第10位加盟西雅圖水手隊的台灣棒球好手。

張淑中校長在茶會中勉勵及提醒張景淯同學，在美國職棒受訓很辛苦，但一定要克服困難，並遵守團隊紀律；尤其未來隨著球技增長、知名度提升，擁有廣大粉絲後，也千萬不能分心，因為分心將會影響所有的努力目標與人生規劃，張景淯亦向張校長承諾，未來會秉持稻江精神，以稻江棒球隊為榮，在國外發揮最佳球技，為學校、為台灣爭光。