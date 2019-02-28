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MLB／洛夫頓砲轟A-Rod 吃禁藥還能當球評

2019-02-28 11:56聯合報 記者藍宗標╱即時報導

退役名將洛夫頓砲轟洋基退役球星羅德里奎茲，使用禁藥就像是騙子，竟然還能擔任球評。...
退役名將洛夫頓砲轟洋基退役球星羅德里奎茲，使用禁藥就像是騙子，竟然還能擔任球評。 美聯社
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大聯盟美聯5次盜壘王的退役名將洛夫頓（Kenny Lofton）今天砲轟洋基退役球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在內的禁藥使用者，認為這些人都是騙子，他特別點名A-Rod現在竟然能在Fox、ESPN擔任世界大賽球評，自己甚至不想再看世界大賽。

洛夫頓在大聯盟生涯17年打過11隊，2004年和A-Rod在洋基當過隊友，最輝煌的時期是在1992到96年期間，效力印地安人隊連奪5座美盜壘王，生涯6次入選明星賽，622次盜壘成功在大聯盟史上排名15。

洛夫頓在2007年退休，13年首次在名人堂票選的得票率只有3.2%，按照規定低於5%失去再選資格，未來想進入這個殿堂必須獲得推薦才行，他相信機會仍在。

洛夫頓在2007年退休，球員時期是知名的「腿哥」，究竟是看A-Rod不順眼，還是...
洛夫頓在2007年退休，球員時期是知名的「腿哥」，究竟是看A-Rod不順眼，還是眼紅他的人氣呢？ 歐新社
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對於禁藥事件層出不窮，洛夫頓相當氣憤，認為2013年一起參與名人堂票選的球員，包括（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）、索沙（Sammy Sosa）都扯上禁藥問題，這些人仍獲選票，也讓自己的得票數減少。

他說：「欺騙比賽的人還被討論有機會進名人堂，這讓我很生氣。」

洛夫頓 還舉出大聯盟安打王、生涯4256安的羅斯（Pete Rose）為例，認為他在紅人隊總教練期間簽賭，導致無法進入名人堂，儘管這種行為不對，但打擊成績貨真價實；如果名人堂考量標準是球員的成績，涉入禁藥事件的人根本不該入選。

A-Rod因為禁藥問題，在2014年遭大聯盟禁賽整季，洛夫頓表示，A-Rod曾是「棒界的臉孔」，卻被抓包兩度用藥紀錄，騙人還可當球評，這一點也不酷，無法教育小朋友。

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