MLB／陳偉殷客場又被打爆 馬林魚官網：雙重人格？

2019-02-28 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



去年整季飽受「客場軟手症」之苦的馬林魚旅美左投陳偉殷，今年從春訓一開始就症頭復發，今天面對大都會演出熱身賽初登板，先發僅撐1.1局，被敲5安打、狂失5分，賽後防禦率高達33.75，馬林魚官網報導標題對此寫著：「2019年的陳偉殷會是雙重人格嗎？」

馬林魚今天以6：14不敵大都會，陳偉殷承擔敗投，總教練馬丁利（Don Mattingly）點出問題，「他讓自己處於球數落後，他太想投到邊邊角角，而非攻擊好球帶，當你老是讓自己陷於球數落後，你終會付出代價。」

陳偉殷共用37球，23球為好球，被敲的5支安打裡就有3支二壘安打，以大都會第一棒羅沙里歐（Amed Rosario）帶來的傷害最大，第1局首打席就敲二壘安打進占得點圈，最終也靠犧牲打跑回分數，第2局於滿壘時再掃二壘安打，一棒清空壘包。

陳偉殷在第2局僅取得1出局，先丟掉3分，教練團也在此時決定換投，接手的康利（Adam Conley）隨後挨兩分砲，讓殷仔多掉1分，最終留下1.1局被敲5安打、失5分的成績單，另有2三振、1保送，帶著敗投資格退場。

春訓首戰看似仍未解決客場表現欠佳的問題，陳偉殷表示，「距離我前一次實戰投球已有很長一段時間，所以我可能有點嘗試過多，很不幸的是今天表現得不好。」但他也強調去年整季健康出賽，貢獻26場先發，將讓自己更懂得如何在賽季中保持健康，「我知道如何調整，如何讓我的肩膀維持健康。」