MLB／兩大三壘手領天價合約 爽到小熊布萊恩？

2019-02-28 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



馬恰多（Manny Machado）與教士簽下10年3億美元合約，亞瑞納多（Nolan Arenado）收到洛磯送上8年2.6億美元續約，同樣是三壘手的小熊球星布萊恩（Kris Bryant），腦中也開始撥起算盤，自己的戶頭將來會進帳多少數字。

「當然，絕對會去想。」亞瑞納多的合約底定，是否會讓布萊恩對自己的未來身價先有個底？他給出肯定的答案，「你會去看相同位置的球員領到怎樣的合約，也會拿自己相比。」布萊恩不諱言，「看到有其他三壘手領到這麼多薪水，這是件好事。」

布萊恩對來年合約有期待，像是吃了誠實果實般吐露，「誰不想要錢，我們又不是笨蛋，我們看到了球團從門票、周邊商品、電視轉播權利金以及其他種種賺到的錢，比賽到處都是商機。」

近兩年自由市場上景氣不佳，許多大咖球星苦等合約上門，馬恰多直到近日才確定前進教士，預期將收下更大合約的哈波（Bryce Harper），仍在持續觀望是否有球隊願意加碼；反倒是亞瑞納多，未透過自由市場就取得一紙天價合約，心情篤定許多。

布萊恩坦言，亞瑞納多的案例，可能將說服更多球星接受球團提前續約，「看看亞瑞納多的合約，那其實已經像是自由球員合約了。」但他也不否認，自由市場在各隊競逐之下，球員拿到更大合約的機率也會更高，「哈波拿到的合約，鐵定會超過亞瑞納多，那也是他還在等待的原因。」

布萊恩強調，是否投身自由市場，仍取決於球員自身個性，「如果你想等待，那就等，但如果不想，那就接受眼前的。」他要到2021年季後才會成為自由球員，目前與球團之間並無關於延長合約的洽談，但他表態隨時願意傾聽球團的提案。