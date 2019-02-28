MLB／8年2.6億美元續留洛磯 亞瑞納多：心在這裡

2019-02-28 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



放棄進自由市場測試身價，亞瑞納多（Nolan Arenado）昨天與洛磯續下一紙8年2.6億美元（約新台幣80億元）天價合約，他在今天出面受訪談論續約的原因，他表示，「最終，這裡就是我的心之所向。」更表態希望生涯在同一支隊伍從一而終。

亞瑞納多原本將在今年季後成為自由球員，早已被各隊雷達鎖定，但洛磯先一步以天價合約留人，這紙合約讓他成為史上最高平均年薪的野手，合約中還保障他擁有拒絕交易條款，且3年後將擁有逃脫權。

洛磯在當地時間早上9時30分為亞瑞納多安排記者會，他從一現身就是媒體焦點，談起決定續約的原因，他說自己的心就在這裡，「相信我，我思考了自己真正想要的是什麼，而我感覺這就是對我最好的，我喜歡與這支團隊一起打球，也相信我們能贏，如果不是相信這點，我不可能做出這個決定。」

亞瑞納多也提及赫爾頓（Todd Helton）和基特（Derek Jeter）的名字，前者17年大聯盟生涯皆效力洛磯，後者更在洋基一待20年，有意效法兩位前輩，成為「生涯洛磯人」。

近兩年自由市場上經歷寒冬，為數不少的大咖球星仍是「待業中」的窘境，是否讓亞瑞納多對成為自由球員感到卻步，進而提前與洛磯續約？他澄清，「我知道現在市場上的狀況，這確實令人失望，但我並不害怕成為自由球員，這不是我做出這項決定的原因。」亞瑞納多的經紀人沃菲（Joel Wolfe）也提到，這段時間與亞瑞納多有過多次交談，他的提問很多，但不包含對自由市場的擔憂。