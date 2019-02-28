MLB／朱立人春訓第1、2號安打出爐 全部都是全壘打

2019-02-28 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



台灣捕手朱立人大秀長程砲火，今天隨印地安人出戰釀酒人，朱立人在比賽後段上場蹲捕，用手中的球棒擦亮名號，2打數全數開轟，分別在第7局和第9局敲出陽春砲，生涯在大聯盟熱身賽的編號第1和第2號安打，竟然都是全壘打。

朱立人雖未進入印地安人40人名單，仍以獲邀名單參與大聯盟春訓，此役僅是他在今年春訓的第二度出賽，就把握機會讓教練團記住他的名字。

印地安人今天以6：1擊敗釀酒人，朱立人在第5局替補上場蹲捕，第7局輪到他的棒次，緊接著在包爾斯（Jake Bauers）的兩分砲之後開轟，挹注印地安人單局3分攻勢，突破兩隊1：1僵局；第9局一人出局後，朱立人再度建功，掃出一發中左外野陽春砲。

朱立人曾在2017年支援大聯盟熱身賽2場、1打數吞下三振，今年是他首度參與大聯盟春訓，先前僅1場出賽，1打數繳了白卷，今天再度等到出賽機會，2打數都開轟，繳出旅美生涯最驚奇的一役。