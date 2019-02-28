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MLB／春訓首戰又敗給客場 陳偉殷1.1局狂失5分

2019-02-28 03:20聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

陳偉殷今年春訓首場出賽，1.1局狂失5分。圖／擷自馬林魚推特
陳偉殷今年春訓首場出賽，1.1局狂失5分。圖／擷自馬林魚推特
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馬林魚旅美左投陳偉殷在今年春訓展開「客場大作戰」，第一關就遭遇難題，踢館大都會之戰，先發僅撐1.1局，被狂敲5支安打，包括3支二壘安打，讓他難以讓傷害最小化，最終丟掉5分，春訓首場出賽後留下飆破天際的防禦率33.75。

陳偉殷上季主、客場表現落差大，成為今年必須克服的首要課題，排定春訓首場出賽後，總教練馬丁利（Don Mattingly）還開玩笑說，今年春訓得讓殷仔都在客場出賽，盼能藉此治癒「客場軟手症」。

今天在大都會春訓基地登板演出春訓首戰，陳偉殷的狀況明顯仍待調整，2局投球都讓首位打者敲出二壘安打，第1局羅沙里歐（Amed Rosario）站上二壘後，靠著隊友的一壘安打和犧牲觸擊回到本壘得分，為大都會首開紀錄。

儘管馬林魚布里森（Lewis Brinson）2局上開轟追平，但陳偉殷在下個半局遭遇更大麻煩，戴維斯（Rajai Davis）先敲二壘安打，一人出局後，奇基尼（Gavin Cecchini）一壘安打、維斯奎茲（Jeremy Vasquez）選到保送塞滿壘包，再次輪回第一棒羅沙里歐打擊，而這回又是一支二壘安打重擊殷仔，一棒清空壘包。

陳偉殷在第2局僅取得1出局，先丟掉3分，教練團也在此時決定換投，接手的康利（Adam Conley）隨後挨兩分砲，讓殷仔多掉1分，最終留下1.1局被敲5安打、失5分的成績單，另有2三振、1保送，帶著敗投資格退場。

陳偉殷大都會
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