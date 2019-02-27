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MLB／抱著捕手護具入睡 林家正幼稚園就夢想大聯盟

2019-02-27 20:45中央社 亞利桑那26日專電

台灣喜愛棒球的人口眾多，但熱愛到幼稚園就抱著球具睡覺而且一步一步邁向美國職棒選秀，恐怕只有出身新莊、21歲的林家正。

走進鳳凰城市立棒球場（Phoenix MunicipalStadium），看台容納8000多個座位的觀眾席上，不時傳出「萊爾加油！」（Go! Lyle！）的喊叫。這裡是亞利桑那州立大學（ASU）主場，萊爾是大三學生林家正的英文名字。

在這個遠離家鄉台灣7000英里遠的美國西南方城市，林家正靠著球技與態度擄獲不少球迷的心。留著落腮鬍、戴著半罩式頭盔，林家正今天擔任第4棒指定打擊，面對來訪的裴柏汀大學（Pepperdine University），2局下率先登場，敲出陽春全壘打。

亞利桑那州大校隊別稱「太陽惡魔」（Sun Devils），棒球隊是太平洋12校聯盟的傳統勁旅，曾5度奪下全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍。赫赫有名的邦茲（Barry Bonds）、佩卓亞（Dustin Pedroia）是歷屆校友。

林家正是台灣棒球界少見旅美念高中之後進入美國大學一級校隊的球員。他2016年高中畢業，2018年大二暑假，先後在美職選秀會上被西雅圖水手、休士頓太空人選中，但他選擇繼續學業。

太陽惡魔15日開季以來氣勢如虹，今晚靠著林家正的全壘打攻下第1分之後，7局2比2平手的僵局之下，由郝佛（Trevor Hauver）的2分全壘打取得勝利，終場4比3擊敗對手，拿下開季8連勝。

林家正的父母親與姐姐在本壘後方的觀眾席，見證了他4天之內的第2支全壘打，23日當天敲出滿貫砲，目前8場比賽他敲了12支安打，包括2支全壘打，全壘打數已經追平了前2年的單季最多紀錄。

關於發燙的手感，林家正說：「今年已經大三了，很熟悉大學投手的習性，抱持積極攻擊的心態應戰。」這個6月是他大三升大四的暑假，也是他第3度挑戰美國職棒選秀的時候。

林家政告訴中央社記者，從小的夢想就是站上職棒的最高殿堂，在台灣念完國小、國中之後選擇到美國打球，「因為是自己的選擇，所以特別有動力，就這樣一步一步設定目標，向前邁進」。

高中開始旅美、領獎學金打大學校隊，這條路並不好走，除了語言能力之外，更要兼顧球隊與學業。林家正的一天是這樣：早上到學校上課，中午做重量訓練、下午練球，晚上還要讀書，時間排得滿滿。

如此堅定的棒球信仰從何而來，是繼承父親的夢想嗎？林家正的父親搖搖頭說：「我沒有打球，只是跟其他台灣人一樣，喜歡看而已。」家人一致同意，環境可能有很大的影響。

林家正的母親說，過去住在新莊，窗子外面就可以看到棒球場，隔壁小學有棒球隊，其他孩子打球的身影吸引了小小林家正，瘋到客廳都充當小型棒球場。

林家正愛棒球不只如此，媽媽說他幼稚園畢業時，老師給的祝福是希望他有一天站上大聯盟。後來林家正開始加入球隊打球，狂熱到把捕手護具放在床上一起睡覺。

談到這段往事，林家正笑說：「小時候就覺得捕手可以穿護具很帥，好像武士一樣，比別人更厲害的感覺。」從喜愛到實踐，這條路上看似歷經許多困難，但林家正的想法簡單而務實。

他說：「練球一定是辛苦的，但看你用什麼角度去看待這個辛苦。當你知道練完球之後，你會更進步、更能應付各種狀況，你的想法就會不一樣，知道自己要的是什麼，更聰明地練球。」

當年那個穿著兄弟象球衣，向「恰恰」彭政閔要簽名的5歲小小球迷，現在是美國大學棒球名校的第4棒，夢想正在逐步實現。

林家正的心法很簡單：「你要設目標，同時又不要想太多，要進步，但是不要給自己太大的壓力，享受在這裡的每一天生活。」

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