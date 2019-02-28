希克斯是低估的代名詞 洋基新約簽得漂亮

提到大聯盟最被低估的球員，希克斯(Aaron Hicks)絕對是箇中翹楚。去年他是洋基隊拿下100勝的大功臣，而球隊日前也給了他延長合約，只是7年7000萬美元的價碼實在與他過去兩年亮眼的成績太不相符，只能說洋基隊賺到了！

基本上，希克斯根本是低估的代名詞。去年他fangraphs版的WAR值為4.9，與2017年MVP亞土維(Jose Altuve)同分，在洋基隊也以些微的差距僅次於看板球星賈吉(Aaron Judge)的5.0。他去年年薪只有283萬，而他的隊友史丹頓(Giancarlo Stanton)卻領2500萬，但史丹頓的WAR卻只有4.0。身處在眾星環繞的洋基隊，希克斯受到的注目確實被掩蓋，但殊不知他的貢獻度都高於這些高薪或入選過明星賽的球星。

希克斯獲得洋基的7年7000萬美元合約，人逢喜事精神爽，他在春訓比賽中顯得神采奕奕。 美聯社 分享 facebook

希克斯自2017年開始取代艾爾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)成為洋基隊的先發中外野手，那年要不是受傷，他的成績會更加亮眼。去年希克斯繳出了27轟、.833OPS、11盜的漂亮成績單。他出色的選球能力是他被低估的原因之一，去年他的90次保送數高居美聯第5。

其實過去希克斯是雙城隊的農場大物，2008年在首輪第14順位被挑中，且4度入選Baseball America的百大新秀，最高還名列第19名。只是希克斯站上大聯盟後始終無法打出預期的成績，在雙城隊3年寫下.225打擊率、.655OPS的難堪紀錄。2015年球季結束後，希克斯被交易到洋基隊，雙城隊換來的捕手莫菲(John Ryan Murphy)只出賽26場又被交易掉。現在看來洋基隊的這筆交易根本是搶劫。

洋基有希克斯這麼優秀又超高CP值的球員，現在可以不必花大錢去簽馬恰多或是哈波也能擁有優質的打線，真的要好好感謝雙城！ 美聯社 分享 facebook

希克斯原本在今年球季結束後就要成為自由球員，而洋基隊似乎看準這兩年冷清的自由球員市場，提前向希克斯提出這筆總額高但平均年薪低的延長合約。即便希克斯在去年大爆發，但今年球季結束後他就要滿30歲了，這年齡加上冷清的市場環境，要拿到7年的合約並不容易，因此對他來講要拚大約不如穩穩拿個低年薪的長約，製造雙贏的局面。

洋基隊兩週前才以4年4000萬的合約綁定他們的王牌投手塞維里諾(Luis Severino)。由於塞維里諾原本就還有4年才成為自由球員，而這筆合約等於直接避掉4年的薪資仲裁。以塞維里諾這兩年的王牌身手，絕對值得超過千萬年薪，因此以這合約綁定一位王牌投手相當划算。

洋基也與王牌投手塞維里諾續約，這讓他們在未來幾季都保有爭冠競爭力。 美聯社 分享 facebook

一連以划算的價格綁定王牌投手塞維里諾和當家中外野手希克斯，只能說洋基總管凱許曼(Brian Cashman)依舊是足智多謀啊！