MLB／洛磯重金綁亞瑞納多8年 美媒：不是溢價

2019-02-27 15:42 台灣醒報 台北報導



洛磯隊8年延長合約留住當家招牌內野手亞瑞納多，這筆合約的平均年薪也刷新紀錄，專家認為算是值得。 美聯社 分享 facebook

MLB再出重磅合約，洛磯球星亞瑞納多簽8年延長合約2.6億美元！

繼明星馬恰多簽下破紀錄合約後，亞瑞納多也因自由市場寒冬而不願等到明年約滿，洛磯順勢留下隊內王牌球星。由於時間點與馬恰多簽約較近，不免令人比較這2位內野球星的性價比，專家分析，這筆簽約對球員方很賺，但亦能理解洛磯隊作法，畢竟亞瑞納多這種頂級球星稀少。

暫居內野手單季最貴

根據《CBS體育網》報導，多個外媒都指出，洛磯隊與亞瑞納多敲定了延長合約，將原本還剩一年非自由身的當家重砲「多綁7年」，讓雙方合約呈現8年總值2.6億美元，也讓他的平均年薪（超過3200萬美元）超過剛簽下10年大約的馬恰多，更刷新前輩、卡布瑞拉的3100萬，在很可能續破紀錄的哈波之前，暫居內野手最高均年薪紀錄。

雖然亞瑞納多明年就能以自由身跳入FA市場，但依照本季2大咖馬恰多與哈波「談薪」不太順利的經驗，他的團隊不打算賭FA大合約，加上洛磯隊這筆延長合約給得非常「大氣」，不只平均年薪高（超過同樣簽延長合約的史丹頓），這筆總值8年大合約從第3年就有跳脫合約的權利，亞瑞納多點頭也是合情合理。

打擊能力受惠洛磯主場？

但只要談到洛磯隊打者，總有人會搬出「他們的好成績是靠主場灌水而成」的理論，據《富比世》報導，專家貝蘭吉諾指出，洛磯打者離開主場庫爾斯球場後，並非每個球員打擊數據都大跌，他將球員分為懂得應用球場優勢而改變、球場適合自身攻擊模式以及不會利用球場優勢等3種。第一種與第三種球員成績顯然不會受球場影響，唯有第二種球員是「莫名受益於球場」，離開之後就現出原形。

貝蘭吉諾補充，屬於第一種球員的亞瑞納多與「故事哥」史托瑞是因懂得調整打擊模式，靠著自助與地利進化成頂級攻擊手，這2位球員懂得利用海拔高、高空球來形成長打；換言之，若打擊模式偏向平飛球與滾地球，再怎麼樣都出不了牆，貝蘭吉諾所言是為彌平眾人對亞瑞納多攻擊能力的質疑。

因此，貝蘭吉諾認為，洛磯隊續留陣中招牌亞瑞納多也算合理，儘管對比當今球星價碼，這筆合約稍嫌「大方」，但絕不到太溢價。或許洛磯隊須承擔亞瑞納多若遭遇受傷或是大退化的風險，但要是不賭一把留人，若明年他被其他豪門一擲千金搶走，洛磯隊很難找到能取代這位單季能繳出3成打擊率、近40轟的超級巨炮。

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