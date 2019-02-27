MLB／陳偉殷28日首戰 教頭虧：春訓都投客場

2019-02-27 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



旅美投手陳偉殷第一場春訓熱身賽時程揭曉，將於明天凌晨1點作客先發對上大都會。 美聯社 分享 facebook

旅美投手陳偉殷第一場春訓熱身賽時程揭曉，將於明天凌晨1點作客先發對上大都會，這是馬林魚開給他的特別菜單，為的就是測試殷仔是否能克服上賽季的客場心魔。

陳偉殷在去年離開馬林魚主場就會被打爆，留下客場1勝9敗、防禦率9.27的難堪數據，不過一旦回到自家又能找回「神級」壓制力，主場防禦率1.62僅次於國聯塞揚獎得主大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）的1.54。

主客場判若兩人成為陳偉殷在上賽季的最大懸疑，為了幫助他走出陰影，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）開玩笑說，「我們會讓他整個春訓都投客場，幫助他找回正軌。」

大家都找不到去年陳偉殷在主客場表現懸殊的關鍵，馬林魚新任投手教練小史陶邁爾（Mel Stottlemyre Jr.）則提出見解，認為殷仔確實投得不太一樣，作客較小的球場時容易形成全壘打，陳偉殷也說，「好像高飛球都會變成全壘打。」

小史陶邁爾特別點名費城人、小熊和紅人主場，去年陳偉殷挨的19發全壘打，就有7發產自這3座球場，而且只各先發一場，馬丁利也同意這個說法，並且表示，「陳偉殷是飛球型投手，但在費城人主場要當飛球型投手不太妙，我想小史陶邁爾希望他能變成滾地球投手。」

小史陶邁爾目前正協助陳偉殷投二縫線球，幫助進壘點能落在外角偏低，即使沒能放進好球帶也能增加引誘性，他也提及心理層面的影響，「當你客場有幾場投不好，腦裡心裡都會有負面想法，就會開始做不了自己，希望能變得完美。」