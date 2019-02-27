MLB／英文受訪自己來 達比修開玩笑：翻譯很貴

2019-02-27 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修春訓首戰1.1局投球雖然沒被敲出安打，但卻多達4個保送。 美聯社 分享 facebook

日籍投手達比修有加入小熊的第2個球季尋求重新出發，除了要走出受傷陰霾外，他更決定今年自己搞定全部的英文受訪、直接和美國記者對談，「我想要讓英文說得更好，我聽得懂你們在問什麼，但像現在我一緊張起來，就會講得結巴。」

32歲的達比修有展開旅美第8個年頭，在春訓開始第2天他就嘗試過這項新行動，深呼吸一口氣後開始和美國記者交談，翻譯雖然也在一旁，但不太有用武之地，當被問到背後原因時，達比修一開始開玩笑說，「翻譯很貴。」，後來補充，「最重要的，是你們可以直接知道我說什麼，因為投球有時候很難解釋，我會好好解說的，你們可以從我口中直接知道我的想法，而不是透過翻譯，這對我來說很重大。」

小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）支持達比修有的嘗試，「直接和記者、大眾用英文互動對他而言少了一層保護，這是為了試著達到更直接的交流，達比修今年春訓向每個人展示了開放、真誠和積極的一面，我想不用翻譯是件勇敢的事，我都不確定自己敢這麼做。」

今天小熊和響尾蛇的春訓熱身賽是達比修有今年第一場登板，也是他自去年5月來首場一軍的賽事，只不過因為肘傷休養已久的他似乎還沒找到節奏，1.1局投球雖然沒被敲出安打，但卻多達4個保送，退場後因為牛棚投手和隊友守備失誤掉2分，其中1分是責失，防禦率6.75。

在小熊以4：5輸掉比賽後，達比修有再次用英文回答記者的訪問，「這感覺好像我生涯處女秀一樣，過去7個月我都沒有投到球，所以我很興奮。」他上一場比賽是去年8月在小聯盟1A的復健賽。

雖然今天驗收成果不全然理想，達比修有仍說道，「生理上感覺很好，沒有疼痛，這很重要。」他今天共面對8名打者，用了36球，只製造出一次揮棒落空，不過好消息是球速已經來到94至96哩。

去年簽下6年1.26億美元的合約卻因傷只出賽8場先發，背負罵聲的達比修有不想繼續受影響，決心讓小熊隊友們看到更快樂的一面，他說，「我感覺我笑得比過去7年還多，今天對我來說是美好的一天。」