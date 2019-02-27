MLB／洛磯8年約綁亞瑞納多 創野手最高年均薪紀錄

2019-02-27 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



本月初剛以2600萬美元打破具薪資仲裁資格球員身價紀錄，亞瑞納多（Nolan Arenado）現在和洛磯提前換到一紙長約，據報導價碼為8年2.6億美元（約新台幣80億元），讓他成為大聯盟史上平均年薪最高的野手。

為了避免亞瑞納多在今年賽季打完後投身自由市場，洛磯早在幾個月前便展開「綁樁」計畫，如今終於即將達成協議；根據消息來源，亞瑞納多的合約不但有不得交易條款，還可以在3年後的滿30歲時行使逃脫條款，洛磯則最長可以留下這位自家出產的球星到2026年。

亞瑞納多原本今天被排在和印地安人熱身賽的先發陣容裡，隨著續約消息曝光被移除名單、暫時躲避新聞；若報導數字屬實，這位明星三壘手接下來每年平均可領到3250萬美元，超越老虎名將卡布雷拉（Miguel Cabrera）在2014年創下的年均薪3100萬美元（合約為8年2.48億美元）野手紀錄，並在全大聯盟名列第二，僅次於給響尾蛇先發投手葛蘭基（Zack Greinke）的年薪3440萬美元。

27歲的亞瑞納多是4屆明星賽成員，並在生涯前6年都獲得金手套獎肯定，包含上賽季在內，過去他3度奪下國聯全壘打王，近4年平均達40轟、126分打點，近幾年一直在國聯MVP熱門人選名單內，是攻守兩端皆出色的球員。

不少球隊傳出覬覦亞瑞納多已久，今年冬天尋求交易的消息不斷，更有球隊早盤算在今年賽季結束後網羅這位準自由球員，不過隨著現在洛磯成功留下主將，許多球團的未來布局受到影響，包含道奇和洋基的兩大豪門。