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MLB／雷神毫無保留 春訓首戰飆159公里火球

2019-02-26 12:07聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

雷神辛德賈德春訓首戰飆159公里火球。美聯社
雷神辛德賈德春訓首戰飆159公里火球。美聯社
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大都會「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天在春訓熱身賽先發2局小試身手，被敲2支安打、無失分，另外送出2張老K，比賽最後以3：3和另一位強投韋蘭德（Justin Verlander）所率領的太空人打成平手，

相比去年春訓首戰就飆上101哩火球，賽後還堅持裸上半身接受記者訪問，這次辛德賈德最快「只」投出99哩（約159公里）的球速，並穿著黑色T恤受訪，顯得低調且收斂，不過他仍堅稱自己毫無保留，「我知道現在還早，全力催速會造成受傷的風險增加，但如果你有餘力就要百分百展現出來，為什麼不全力一試呢？」

昨天才被王牌狄葛隆（Jacob deGrom）投出97哩的速球嚇到，大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）今天顯得有備而來，「我去年就看過了，至少辛德賈德這次沒投到100哩，今天他顯得輕而易舉，這是好事，投了許多好球，他和狄葛隆都看起來很到位。」

和大聯盟近來的潮流一致，辛德賈德強調新賽季會從過往倚重的二縫線速球，改成主攻四縫線，「過去我很愛二縫線，因為它是具有藝術性的球種，當你能駕馭它時就會看起來很酷，但如果有時候你在投球時多轉了一下，二縫線就會太早掉下來，剛好落在紅中的地方。」

辛德賈德近年飽受傷病困擾，去年25場先發，戰績13勝4敗、防禦率3.04，當被問到被評為有塞揚投手潛力的他，新賽季是否想攔截隊友狄葛隆衛冕此獎，他說，「我試著控制可以控制的部分，我努力上場去贏下每顆球，如果這樣為我帶來塞揚，那該來的就會來，但我不會把這當成自己的目標。」

辛德賈德狄葛隆大都會
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