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MLB／和洋基續約7年 希克斯：免擔心尿布錢了

2019-02-26 10:31聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

希克斯。 美聯社
希克斯。 美聯社
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洋基提前和中外野手希克斯（Aaron Hicks）續下長期合約，用7年7000萬美元（約台幣21.5億）的價碼綁住這位29歲的左右開弓打者，希克斯直說，「我會簽這份合約的原因是，我認為這對雙方都是公平的交易，我想待在這，我想要為休息區的隊友而戰。」

雙方才在上個月中旬談定今年「薪」事，希克斯原先可領600萬美元，如今立刻被更大份的合約取代，另外，洋基還可以在2026年動用選擇權，以1250萬美元續約一年，或付100萬美元買斷金；上個月剛迎接兒子到來的希克斯開玩笑地說，「不用擔心尿布錢了。」

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）則說，「我告訴希克斯，我賭在你身上，我相信你還有更多潛力，我相信還有更多巔峰要去創造，他在攻守兩端都能影響比賽，我覺得很幸運能擁有他。」

前天洋基的熱身賽，教頭布恩（Aaron Boone）才說希克斯是最被低估的一人，去年他137場出賽、27轟、79打點和90得分都創下生涯最佳成績。

洋基日前才剛和投手塞佛里諾（Luis Severino）提前續下4年4000萬美元的合作，現在又用長約綁住希克斯，下一個可能被洋基「套牢」的賈吉（Aaron Judge）說道，「希克斯是我們很重要的一份子，我總是很愛跟他一起打球，聽到他簽了7年合約，我們會同隊很久的。」

希克洋基賈吉
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