MLB／首戰勝投又三振瓦托 菊池雄星獲前MVP好評

2019-02-26 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



轉戰美職水手隊的日籍投手菊池雄星首度在熱身賽登板，就以2局僅被敲1安、失2分非自責分的表現拿下勝投，第一次也是唯一三振就送給前國聯MVP瓦托（Joey Votto），幫助球隊以11：3擊敗紅人隊。

春訓第一場比賽，菊池雄星用球量不多，僅投了29球，速球球速在92到94哩左右，變化球也夠犀利，在第2局製造一次雙殺，也讓普伊格（Yasiel Puig）敲出滾地球出局，三振掉瓦托的就是一顆2好2壞後的曲球。

對瓦托送出三振，菊池雄星表示：「現在還在春訓，我相信他的揮棒也還在調整，不過能夠三振掉像瓦托這樣層級的打者，我對於今天的結果感到很開心。」

瓦托則對菊池雄星有高度評價，「曲球非常棒，滿驚喜的，現在這個聯盟裡，沒有太多投手能投出這樣的曲球，大概就是道奇的柳賢振、克蕭（Clayton Kershaw），或許再加上幾個其他投手，只有他們這幾個左投才能投出傳統的曲球，非常有潛力。」

菊池雄星首局只用13球就讓對手三上三下，不過2局上投出四壞保送後，游擊手貝克漢（Tim Beckham）、中外野手威廉斯（Dom Thompson-Williams）各1次失誤，讓菊池丟掉2分，最後靠著雙殺及滾地出局才終於下莊。