MLB／報復藍鳥釋出 土洛威斯基第2球就開轟

2019-02-26 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



土洛威斯基。路透 分享 facebook 2年來第一場春訓熱身賽，洋基新援土洛威斯基（Troy Tulowitzki）把看到的第2顆球直接轟出右外野大牆，用這發首棒首打席的陽春砲向釋出他的前東家藍鳥復仇。

洋基今天以3：0贏下藍鳥，前2局各有一支陽春全壘打，其中最具戲劇性的莫過於土洛威斯基砲轟老東家，2個月前他才遭到藍鳥釋出，最後以底薪輾轉加盟洋基。

土洛威斯基賽後感慨地說，「就是那支隊伍跟我說已經無法再打球了，大家都知道這件事，所以不用懷疑，這一轟尤其特別，是我春訓史上最大轟。」

在藍鳥面前展現長程砲火，土洛威斯基繞壘和回到休息區都彷彿宣洩般地大聲喊叫，他說，「我在腦中幻想這一刻很久了，所以我的確很興奮，一旦任何人跟你說玩完了，你就會變得更有動力。」

34歲的土洛威斯基過去兩季因傷所困，去年一整年更是整季未出賽，藍鳥在12月認賠殺出，不過接下來3年還得支付他3800萬美元的薪水。

由於主戰游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）在去年季後動韌帶重建手術（Tommy John），洋基剛好撿便宜，挖來土洛威斯基頂替空缺；今天這一轟被土洛威斯基的5歲兒子也在現場見證，「他是我一切的動力來源，上次他看我比賽時才3歲，根本不記得了，所以重回賽場讓他再看我一次，是我每天都在掛念的事。」