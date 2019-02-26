MLB／道奇搶哈波 教頭證實去過拉斯維加斯會面

2019-02-26 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



哈波。美聯社 分享 facebook 教士簽下馬恰多（Manny Machado）後，超級球星哈波（Bryce Harper）到底加盟哪支球隊成為關注重點，道奇也加入搶人行列，美國媒體報導，道奇高層昨天被目擊出現在拉斯維加斯，總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實確有此事。

道奇昨天熱身賽擊敗天使後，羅伯茲就與道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）、棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）一同前往拉斯維加斯，與哈波會面，並在今天開賽前趕回。

羅伯茲不願透露關於合約討論的細節，或是哈波希望了解球隊的哪些部分，僅表示跟哈波的會面過程很愉快，「就是雙方試著認識彼此一下，作為道奇球團，有這類的程序很正常，他們也需要做一些盡職調查。」

羅伯茲表示：「我們一直都在努力讓球隊更好，無論有什麼方法，如果有機會去了解一個人，無論球隊有什麼要求我都答應，我不會太樂觀，就只是個會談而已。」

去年全明星賽擔任國聯總教練時，羅伯茲就已認識哈波，他認為哈波是位非常棒的球員，「也是很照顧家庭的人，很好的一個人。」