MLB／拒絕基特邀往馬林魚 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



看到前隊長基特（Derek Jeter）挖腳洋基老隊友波沙達（Jorge Posada）到馬林魚擔任特別顧問，洋基不甘示弱，繼續請出「四核心」另一位大將派提特（Andy Pettitte）到隊上協助；洋基隨隊記者霍奇（Bryan Hoch）更透露，其實基特先前也邀過派提特一同加入馬林魚，但遭到「派帥」以續留洋基拒絕。

洋基在今天宣布，派提特將以總經理特別顧問的身分，輔導所有大聯盟、小聯盟投手的生理和心理，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）直言他告訴了派提特，「我會盡量從你身上挖寶。」

沒選擇和2位前戰友在馬林魚重新合作，派提特這麼說，「我常常和基特聊天，當然一想到可以和死黨們共事肯定會很有趣，但我已經在這效力5年了，老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）和凱許曼都對我很好。」

派提特表示春訓期間就會上工，也願意為洋基做任何事，包含聯絡自由球員、陪伴小聯盟選手，甚至幫忙籌組「老時光節」。