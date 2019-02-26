親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

極端氣候 彭啟明：今年恐創台灣觀測史最暖冬天

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

運動筆記賽事心得／高雄馬拉松  傲骨傻妻的抉擇賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！
健行筆記八仙山森林遊樂區　何其榮幸與藍腹鷴漫步在春光裡台灣小百岳#031-鵝公髻山
NBA林書豪當週精彩好球 (2月17日-23日)賽事精華- 尼克 vs. 馬刺 (2月25日)

MLB／拒絕基特邀往馬林魚 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

看到前隊長基特（Derek Jeter）挖腳洋基老隊友波沙達（Jorge Posada）到馬林魚擔任特別顧問，洋基不甘示弱，繼續請出「四核心」另一位大將派提特（Andy Pettitte）到隊上協助；洋基隨隊記者霍奇（Bryan Hoch）更透露，其實基特先前也邀過派提特一同加入馬林魚，但遭到「派帥」以續留洋基拒絕。

洋基在今天宣布，派提特將以總經理特別顧問的身分，輔導所有大聯盟、小聯盟投手的生理和心理，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）直言他告訴了派提特，「我會盡量從你身上挖寶。」

沒選擇和2位前戰友在馬林魚重新合作，派提特這麼說，「我常常和基特聊天，當然一想到可以和死黨們共事肯定會很有趣，但我已經在這效力5年了，老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）和凱許曼都對我很好。」

派提特表示春訓期間就會上工，也願意為洋基做任何事，包含聯絡自由球員、陪伴小聯盟選手，甚至幫忙籌組「老時光節」。

派提特是在2013年第2度從洋基退休，以2020K成為洋基隊史三振王，生涯18年拿到256勝、防禦率3.85，手上有5枚世界大賽冠軍戒，都是跟隨洋基所拿下。

基特(左)與前隊友交情好，但派提特拒絕加入馬林魚。美聯主
基特(左)與前隊友交情好，但派提特拒絕加入馬林魚。美聯主
分享

洋基馬林魚基特
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42

MLB／林子偉熱身賽再先發 連兩戰敲安

2019-02-26 08:07

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

MLB／狄葛隆春訓首戰飆156公里 大都會教頭：嚇到我

2019-02-25 11:49

MLB／暌違514天盜壘成功 鈴木一朗：沒全速跑

2019-02-25 09:08

MLB／印地安人台將全上 胡智為敗投張育成長打

2019-02-25 07:44

MLB／克蕭肩膀發炎關機 教頭：仍是開幕戰先發

2019-02-25 07:09

優良傳統竟消失了 大聯盟該找回驚奇隊長

2019-02-25 07:00

MLB／哈波天價合約近了 25日可望簽約費城人

2019-02-24 18:52

MLB／胡智為25日先發對響尾蛇 轉隊後首場亮相

2019-02-24 13:49

MLB／克蕭身體沒問題 投手教練盼突破心病

2019-02-24 10:35

MLB／酸言酸語變心靈雞湯 小熊布萊恩春訓開轟

2019-02-24 09:56

馬恰多如願以償簽豪約 但自由市場冷清依舊無解

2019-02-23 07:00

馬恰多可望扭轉悲慘宿命 教士威脅道奇指日可待

2019-02-22 07:00

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

陳偉殷當領頭羊 基特重建馬林魚漸露曙光

2019-02-18 07:00

MLB／想辦法幫巨人 山多瓦願當二刀流

2019-02-17 10:28

哈波、馬恰多為何還沒簽？ 原因恐怕更為複雜

2019-02-15 07:00

瑞爾穆托取代波西 最強捕手換人當

2019-02-15 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

日職／王柏融8戰打擊率破6成 日媒：恐怖的大王

2019-02-25 10:29

HBL／能仁大勝光復 衛冕軍松山確定遭淘汰

2019-02-25 18:54

NBA／為林書豪抱屈 魔術教頭：他攻守兼備

2019-02-25 11:44

HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27

NBA／華頓未搭上巴士引揣測 湖人官方出面回應

2019-02-25 10:47

NBA／傷癒復出陷低潮 卡珍斯：沒人會同情你

2019-02-25 09:13

HBL／107球季結束 黃萬隆預約再戰10年

2019-02-25 23:24

HBL／高苑力退南湖拚下第4勝 看轉播等4強

2019-02-25 14:34

NBA／湖人勝率跌出5成 詹姆斯：球隊欠缺急迫感

2019-02-25 11:02

NBA／雷納德休兵 「暴」冷不敵魔術7連勝遭斷

2019-02-25 09:51

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

NBA／馬刺慘遭尼克痛擊 近7戰吞下6敗

2019-02-25 11:35

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

NBA／尼克終結主場18連敗紀錄 奧斯卡頒獎也要提

2019-02-25 15:50

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42

HBL／小綠綠北一女退苗商 從資格賽重返4強

2019-02-25 17:19

中職／陳傑憲加薪33趴 3年約從40萬元起跳

2019-02-25 18:00

NBA／暴龍中斷7連勝 總教練：整場比賽找不到節奏

2019-02-25 09:57

MLB／暌違514天盜壘成功 鈴木一朗：沒全速跑

2019-02-25 09:08

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

MLB／狄葛隆春訓首戰飆156公里 大都會教頭：嚇到我

2019-02-25 11:49

圖／HBL能仁全勝晉級四強 松山被淘汰

2019-02-25 18:57

HBL／重返4強卻傷主將 小綠綠後衛送醫

2019-02-25 19:50

NBA／今日戰績表 暴龍失常輸魔術中止7連勝

2019-02-25 11:14

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

NBA／禁區雙雄領軍擊潰快艇 金塊4連勝到手

2019-02-25 10:42

UBA／最後一刻才放進12人名單 韓杰諭助國體退文化

2019-02-25 17:56

HBL／不管晉級狀況 15連勝能仁：能贏就贏

2019-02-25 20:13

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

HBL／壓軸戰松山雖勝出 卻無緣晉級四強

2019-02-25 21:24

中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11

HBL／能仁全勝晉級 松山連霸夢碎

2019-02-26 00:36

日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

世界盃／走出打架風暴 菲律賓取得會內賽門票

2019-02-25 11:14

UBA／現身健行科大觀賽 梅奧力挺教練王志群

2019-02-25 14:04

MLB／拒絕基特邀往馬林魚 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10

中職／簽3年約 月薪40萬起跳…陳傑憲「薪」安了

2019-02-26 00:58

HBL／蟄伏3年 北一女重返4強

2019-02-26 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top