MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



葛蘭基。 美聯社 分享 facebook 教士隊和馬恰多（Manny Machado）簽下10年3億美元合約，不但寫下大聯盟自由球員市場空前紀錄，合約總值也是史上第2，只落後洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的3億2500萬美元，但從平均年薪看來，這兩人都非身價最高球員。

馬恰多本季年薪1千萬美元，另有簽約紅利2千萬，從明年開始到2028年球季結束，每年都可領3千萬美元，他也是史上第6位平均年薪超過3千萬的球員。

從大聯盟頂球星的平均年薪看來，響尾蛇隊葛蘭基（Zack Greinke）實質收入最高，他在2015年季後簽下6年2億650萬美元合約（2016到21年），平均年薪3441萬6666美元在所有球員排名第1。

單看平均年薪，老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）、紅襪隊普萊斯（David Price）、道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）3100萬美元並列第2，國民隊薛則（Max Scherzer）3千萬和馬恰多平手。

史丹頓和洋基的合約要到2027年才結束，這份13年長約以平均年薪計算，他每年的身價其實是2500萬美元，史上並列14。

洋基日籍投手田中將大7年1億5500萬美元合約邁入第6年，合約總值在大聯盟史上並列28，平均年薪2214萬2857美元名列41，這兩項都是亞洲球員最高紀錄。