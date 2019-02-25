MLB／狄葛隆春訓首戰飆156公里 大都會教頭：嚇到我

2019-02-25 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



狄葛隆。 路透 分享 facebook 大都會塞揚投手狄葛隆（Jacob deGrom）春訓熱身賽第一戰就飆速，讓測速槍亮起97哩（約156公里）的紅字，不過只先發1局的他也因為2支安打而掉了1分，目前防禦率高達9.00，他笑著說，「我有事情做了，還有時間，希望能讓它降下來。」

這場比賽大都會以1：10不敵兵分二路的太空人，擔任先發投手的狄葛隆共投17球，其中14球是好球，雖然被敲2支安打掉1分，但有送出1次三振，以無關勝負作收。

狄葛隆上賽季投出生涯新高的217局，拿下10勝9敗，並以1.70防禦率王之姿奪得國聯塞揚獎，他表示休賽季期間每周都會和父親傳接球練習2次，好讓肌肉保持記憶，「我感覺當我傳接球越多，讓手臂維持動態，當我到春訓時就會好很多，如果沒休息似乎就能保住狀態。」

今年想要衛冕塞揚獎的狄葛隆說著，「我想要複製去年的成就，這一定會很困難，不過我將這看成是全新的一年，只要跟去年一樣準備就好，上場為球隊比賽，百分百發揮並控制我所能控制的部分。」

大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）對狄葛隆這場的表現也抱持正面評價，「他今天看起來很好，球投得很棒，還投到97哩，嚇到我了，也投了不少好球，不常見到有人春訓剛開始就投成他這樣，因為大家都經過很長一段時間休息。」