MLB／暌違514天盜壘成功 鈴木一朗：沒全速跑

鈴木一朗盜壘成功。 路透 分享 facebook 45歲的鈴木一朗再次展現積極備戰新賽季和海外開幕戰的決心,今天擔任水手先發左外野手、第6棒的他,在和洛磯的春訓熱身賽跑出暌違514天的盜壘成功,不過賽後他仍不滿足地說,「沒有跑出全速,跟上次一樣,一點進步都沒有。」

鈴木一朗2局上選到四壞球保送,接著立刻盜上二壘,他上一次在實戰中盜壘成功已經是2017年9月28日的事,當時他還在馬林魚,對手是勇士。

鈴木一朗這次盜壘也讓他得以跑回分數,2人出局後靠著弗拉利(Jake Fraley)安打掩護跑回水手第一分,同時追平比數;一朗另一個打席吞下三振,春訓打擊率3成33,水手終場則以4:2贏下洛磯。

由於只是春訓賽,鈴木一朗這一盜並不會推進生涯數據;他美、日職通算27年來完成509盜,2001年轉戰大聯盟第一年更在水手跑出生涯最高的56盜,成為當年的美聯盜壘王,之後維持每年都有盜壘的紀錄,直到去年才掛蛋。

水手教頭瑟維斯(Scott Servais)在5局下防守時將鈴木一朗換下場,賽後他向記者說,「一朗會有什麼問題?你在開玩笑嗎?春訓一開始我就跟大家說,每個人都可以照自己判斷盜壘,這樣我們能了解每位競爭者的能力,我也樂見於此,我想一朗也很享受吧。」

水手將在3月20日和21日攜手運動家到日本東京開打海外開幕戰,早被球團列為參賽名單的鈴木一朗正以「絕好調」暖身中。

45 year old Ichiro with the steal for @Mariners He would score on a single. #MarinersST #WHEREiROOT pic.twitter.com/QpsVk8ZmP3