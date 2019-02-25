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MLB／暌違514天盜壘成功 鈴木一朗：沒全速跑

2019-02-25 09:08聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

鈴木一朗盜壘成功。 路透
鈴木一朗盜壘成功。 路透
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45歲的鈴木一朗再次展現積極備戰新賽季和海外開幕戰的決心，今天擔任水手先發左外野手、第6棒的他，在和洛磯的春訓熱身賽跑出暌違514天的盜壘成功，不過賽後他仍不滿足地說，「沒有跑出全速，跟上次一樣，一點進步都沒有。」

鈴木一朗2局上選到四壞球保送，接著立刻盜上二壘，他上一次在實戰中盜壘成功已經是2017年9月28日的事，當時他還在馬林魚，對手是勇士。

鈴木一朗這次盜壘也讓他得以跑回分數，2人出局後靠著弗拉利（Jake Fraley）安打掩護跑回水手第一分，同時追平比數；一朗另一個打席吞下三振，春訓打擊率3成33，水手終場則以4：2贏下洛磯。

由於只是春訓賽，鈴木一朗這一盜並不會推進生涯數據；他美、日職通算27年來完成509盜，2001年轉戰大聯盟第一年更在水手跑出生涯最高的56盜，成為當年的美聯盜壘王，之後維持每年都有盜壘的紀錄，直到去年才掛蛋。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）在5局下防守時將鈴木一朗換下場，賽後他向記者說，「一朗會有什麼問題？你在開玩笑嗎？春訓一開始我就跟大家說，每個人都可以照自己判斷盜壘，這樣我們能了解每位競爭者的能力，我也樂見於此，我想一朗也很享受吧。」

水手將在3月20日和21日攜手運動家到日本東京開打海外開幕戰，早被球團列為參賽名單的鈴木一朗正以「絕好調」暖身中。

水手鈴木一朗洛磯
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