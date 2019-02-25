MLB／克蕭關機因肩膀發炎 道奇教頭：仍是開幕戰先發

2019-02-25 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



道奇塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）。 美聯社 分享 facebook

投球出現異狀的道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）雖然已經回到春訓營，但何時重新開機還未定案，昨天表示克蕭身體沒問題的總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天突然改口，指出克蕭應是左肩發炎，不過不需要照MRI檢察，目前也仍安排他按表擔任開幕戰先發。

克蕭上周投完實戰打擊練習後直覺「怪怪的」，道奇也給他假日並中止所有投球作業，原本球隊還認為應該只是心理作祟，如今羅伯茲出面說，「是肩膀，大該是發炎指數上升，他有覺得越來越好了，大概很快就可以開始練球。」

羅伯茲期待克蕭這周就能重新開機，所以並不會安排MRI檢查，只讓他接受抗發炎治療，「他了解這只是個插曲，我們想法一致，我們不會急著讓他回來，如果需要多緩幾天也沒關係。」

30歲的克蕭去年11月剛和道奇完成3年9300萬美元的延長合約，上賽季他投出近8年最低潮，但仍有9勝5敗，防禦率2.73，外界擔心他的球速下滑，直球剩下90哩出頭，還大量搭配無法製造出速差的滑球，有重找不回巔峰身手的疑慮。

會不會是在實戰打擊練習時想對打者催球速才造成傷勢？羅伯茲回應，「或許吧，我也常常認為克蕭正在克服這件事，對我們而言，他是擁有許多武器的投手，而且也能控制這些球種，他仍是一位非常突出的投手。」